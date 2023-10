L’aventure coopérative sur Pokémon Go se dessine avec un nouveau teaser

Pokémon Go a publié une image mystérieuse qui pourrait éventuellement indiquer des fonctionnalités de coopération tant attendues à venir prochainement.

Bien que de nombreuses fonctionnalités intégrées dans Pokémon Go soient conçues pour jouer avec d’autres personnes, comme les Raids et les combats JcJ, il reste encore quelques domaines où le jeu en coopération sur mobile pourrait être amélioré.

Niantic a fait des efforts pour améliorer la communication entre les joueurs grâce à des outils comme l’application Campfire, mais cela reste une expérience secondaire en dehors de Pokémon Go lui-même.

Cependant, Pokémon Go a maintenant publié une image mystérieuse qui pourrait indiquer des options de coopération tant attendues dans l’application elle-même — et qui pourraient arriver plus tôt que prévu.

Pokémon Go aurait peut-être teasé de nouvelles fonctionnalités de coopération

Le 11 octobre 2023, le compte Twitter/X officiel de Pokémon Go a posté une image simple. L’image était une photo réelle d’un parc, avec quatre silhouettes de dresseurs de couleurs différentes à côté d’un Raid.

À côté de cette image mystérieuse, le tweet incluait les emojis “Yeux” et “Visage en fête” accompagnés du hashtag “GOStartTheParty”.

Ce teaser a amené beaucoup à croire que la fonctionnalité PartyPlay, dont on parle depuis longtemps et qui avait précédemment fuité, arriverait plus tôt que prévu.

Pour ceux qui auraient manqué l’information, en septembre 2023, les dataminers de Pokémon Go ont découvert des données internes intitulées “PartyPlay” dans la mise à jour 0.283.0.

Selon les fuites, cette fonctionnalité PartyPlay permettrait à quatre joueurs de s’associer et de partager leurs emplacements respectifs. De plus, cette nouvelle fonctionnalité permettrait à ces groupes d’avoir des interactions uniques avec les Raids, les Routes et les Défis.

Étant donné que l’image mystérieuse présente quatre avatars de dresseurs distincts, un Raid, et la phrase “Start the Party”, il semble probable que les détails trouvés dans la fuite soient assez précis.

Malheureusement, les détails plus concrets concernant ces fonctionnalités fuitées restent encore rares. Espérons que Niantic dévoilera officiellement cette nouvelle fonctionnalité PartyPlay et donnera une date à laquelle les fans peuvent s’attendre à son lancement.