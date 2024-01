Des astuces essentielles pour vos Raids sur Pokémon Go

Avec tant de types de Pokémon à retenir, se préparer pour un combat peut ressembler à des devoirs. Heureusement, un fan de Pokémon Go a partagé des informations pratiques pour aider tout le monde à gagner du temps.

De nombreux fans de Pokémon suivent les types de Pokémon depuis près de trois décennies, il est donc naturel pour eux de se rappeler des résistances et des faiblesses en jouant à Pokémon Go.

L’herbe est faible face au feu, oui, cela a du sens car le feu brûle l’herbe. L’eau est faible face à l’électricité, car l’eau conduit l’électricité, compris. Mais, contre quoi le type Fée est-il faible ? Et pourquoi le type Psychique est-il faible contre le type Insecte ? C’est parce que les gens ont souvent peur des insectes, mais c’est quand même difficile à retenir.

En gros, il y a beaucoup à garder en tête, et tout n’est pas logique, donc heureusement qu’un joueur de Pokémon Go partage des astuces, et d’autres joueurs apprécient la facilité que cela apporte aux raids et combats Pokémon Go.

Tableau des faiblesses de Pokémon Go

unreadoak

Dans une publication Reddit partagée par le fan de Pokémon Go Unreadoak, le commentaire contient une infographie utile, montrant facilement chaque type de Pokémon et ses faiblesses respectives.

Cela ne prend pas en compte tout, car cela ne montre ni les résistances, ni la différence entre les faiblesses 2x et 4x, certains Pokémon étant plus faibles contre certains types que d’autres. Mais c’est un excellent début et cela aidera sûrement de nombreux joueurs débutants à trouver leurs marques.

Mais ce n’est pas tout, car les commentaires sous la publication contiennent des astuces en or qui pourraient aider n’importe quel fan de Pokémon Go, peu importe son expérience.

Commandes de recherche utiles dans Pokémon Go

Comme l’ajoute un commentaire, “Pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez rechercher vos Pokémon pour ‘>type’ afin d’obtenir tous vos Pokémon avec des attaques qui contrarient le type donné. Par exemple, ‘>insecte’ donnera tous vos Pokémon avec des attaques de type roche, feu et vol.”

Cependant, un autre utilisateur ajoute à cela, partageant un conseil compliqué mais essentiel qui est sûr de faire gagner du temps.

Comme ils commencent à expliquer, “Vous pouvez faire plus avec cela. ‘>’ signifie ‘meilleur que’ ‘<‘ signifie ‘pire que’. En gros, ‘>’ déterminera lequel de vos Pokémon est efficace contre un type particulier. Inversement, ‘<‘ déterminera lequel de vos Pokémon est faible face à un type particulier.”

Mais il y a plus, car l’utilisateur développe en disant : “Pogo a également la classique commande de programmation ‘!’, signifiant essentiellement ‘NON’.

“Si je suis contre un Pokémon Dragon, je rechercherai ‘>dragon’, cela me donnera (entre autres), tous mes Pokémon dragon… mais le dragon est faible contre le dragon donc oui, je ferai beaucoup de dégâts, mais je recevrai aussi beaucoup de dégâts.”

Finalement, ils ajoutent, “En bref, si je fais ‘>dragon&!dragon’, cela me donnera les Pokémon qui sont efficaces contre le dragon sans être eux-mêmes des dragons.”

Oui, c’est assez long, mais cette astuce utile n’est peut-être pas de notoriété publique, car alors que certains commentaires partagent qu’ils connaissaient déjà cette technique, de nombreux fans sont ravis de cette nouvelle connaissance et du temps qu’elle pourrait économiser pour les combats.

Une personne a commenté sous l’astuce, disant “Tu es le vrai MVP.” Puis, un autre a ajouté “Attends quoi ? Dans ma boîte de stockage ?!? Je suis niveau 50 et j’ai enfin appris quelque chose de nouveau. Je viens d’essayer et sainte vache.”

Dans un jeu aussi compliqué que Pokémon Go, il n’est pas surprenant que de nombreuses fonctionnalités passent inaperçues, mais il est toujours encourageant de voir la communauté partager des astuces utiles. Surtout quand même certains vétérans ont appris quelque chose de nouveau.