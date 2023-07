Cette astuce permet d’obtenir Ronflex Bonnet de Nuit en un jour sur Pokémon Go

Les joueurs de Pokémon Go ont découvert une astuce leur permettant de débloquer Ronflex portant un bonnet de nuit beaucoup plus rapidement que ce que les développeurs avaient prévu.

Ronflex portant un bonnet de nuit est une version rarissime du célèbre Pokémon Pionceur de la première génération.

Pour obtenir Ronflex portant un bonnet de nuit dans Pokémon Go, les joueurs doivent avoir accès à un appareil Go Plus +, et l’utiliser afin d’analyser leur sommeil.

Il est possible de récupérer jusqu’à 5 de ces Ronflex costumés en complétant l’Étude spéciale Faire un petit roupillon, débloquée automatiquement pour les dresseurs disposant d’un Pokémon Go Plus +. Pourquoi vouloir en rencontrer 5 ? Car Ronflex portant un bonnet de nuit peut être shiny, bien évidemment !

Néanmoins, beaucoup de dresseurs ont grimacé en apprenant qu’ils devraient laisser Pokémon Sleep et le Pokémon Go Plus + surveiller leur sommeil pendant un total de 35 jours afin de rencontrer ces 5 Ronflex.

Les joueurs les plus impatients seront ravis d’apprendre qu’il existe une astuce pour drastiquement accélérer la récupération de ces Ronflex portant un bonnet de nuit.

Le YouTubeur LiftingandZombies a récemment publié une vidéo expliquant comment obtenir rapidement le rarissime Ronflex costumé. Si l’astuce est assez simple, elle demande tout de même un peu de temps… un sacrifice qui peut-être rentable si vous n’avez pas l’intention d’utiliser Pokémon Sleep pendant plus d’un mois.

D’abord, les Dresseurs avec un appareil Pokémon Go Plus + lié à leurs comptes Pokémon Go devront trouver les paramètres de Date et Heure de leur téléphone, puis passer la date à celle du jour suivant.

L’activation du mode sommeil de l’appareil Plus + constitue la deuxième étape. Après avoir maintenu le bouton principal et attendu la lumière bleue et une légère vibration, les utilisateurs doivent laisser l’appareil en mode sommeil pendant au moins 90 minutes.

La fenêtre de 90 minutes permet au Plus + de suivre pleinement le sommeil de l’utilisateur. Une fois la fenêtre écoulée, les Dresseurs devraient retourner à l’application Pokémon Go et resynchroniser avec le Plus +. À ce moment, l’action devrait être comptée comme un cycle de sommeil complet par l’application.

En 90 minutes, vous pouvez ainsi progresser d’une journée entière dans votre quêtes des Ronflex costumés.

Il ne vous reste alors qu’à répéter encore et encore el processus :

Avancez la date de votre mobile d’un jour

Passez votre Pokémon Go Plus + en mode sommeil

Lancez l’application Pokémon Sleep pour mettre à jour vos données

Recommencer

En suivant ce processus, récupérer un Ronflex costumé demande environ 10h pendant lesquelles vous devez simplement relancer le processus toutes les 90 minutes.

Pour obtenir les 5 Ronflex portant un bonnet de nuit, il faut compter un minimum de 52 heures et 30 minutes. Une durée conséquente, mais bien dérisoire comparée aux 35 jours normalement nécessaires.