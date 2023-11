Pokémon Go : L’appel des fans pour plus de nouvelles Poké Balls

Niantic / The Pokémon Company

Avec l’ajout d’aucune nouvelle Poké Ball depuis les débuts de la Master Ball, il semble que les dresseurs soient impatients de voir plus de variété.

Le jeu mobile Pokémon Go a emprunté de nombreuses mécaniques et fonctionnalités de la série principale, comme le Pokédex et les objets d’évolution.

Cependant, de nombreux ajouts ne se sont pas encore manifestés dans le jeu mobile de capture de monstres même après sept ans.

L’un de ces ajouts manquants est la grande variété de Poké Balls que les dresseurs peuvent utiliser, car Pokémon Go se concentre principalement sur les Super et Ultra Balls. Bien que ces Poké Balls standard fassent l’affaire, les fans sont impatients de voir un peu plus de variété ajoutée au jeu.

Les dresseurs de Pokémon Go veulent que plus de Poké Balls soient ajoutées

Un post sur le subreddit de Pokémon Go a suscité une discussion parmi la communauté après qu’un dresseur a demandé : “Quand Niantic va-t-il ajouter d’autres PokéBalls au jeu? Par exemple, la Rapide Ball, la Sombre Ball, la Luxe Ball, etc.”

Il a inclus un post montrant que l’emplacement de l’inventaire de Poké Ball était beaucoup plus petit que les autres, n’ayant que trois types de Poké Ball à l’intérieur.

Pour ceux qui ne le sauraient peut-être pas, Pokémon Go n’a que les Poké Balls suivantes : Poké Balls, Super Balls, Hyper Balls, Honor Balls, Ultra Balls, et la Master Ball.

Parmi ces six inclusions, seulement trois de ces Poké Balls peuvent être facilement obtenues car la Master Ball est extrêmement rare et les Ultra Balls n’étaient disponibles que lors d’un événement spécifique.

Beaucoup de fans ont exprimé leur intérêt pour voir plus de variété. “J’adorerais des Poké Balls avec bonus de type comme l’Appât Ball ou la Masse Ball”, a dit un dresseur, tandis qu’un autre a dit : “Oh la la… Une Copain Ball serait juste magnifique.”

Malheureusement, de nombreux joueurs n’étaient pas optimistes quant à l’inclusion de différentes Poké Balls pour diverses raisons. “Je ne suis pas sûr de voir la Sombre Ball arriver, [Niantic] ne veut probablement pas encourager les gens à jouer la nuit”, a supposé un fan.

Certains craignaient également que l’ajout de trop nombreuses Poké Balls ne fasse qu’ajouter de l’encombrement et de la confusion au jeu.

Bien que parfois la simplicité soit préférable, si Niantic pouvait trouver un moyen intelligent et facile de gérer plus de variété de Poké Balls, cela pourrait faciliter la capture de Pokémon difficiles à attraper.