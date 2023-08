Ce changement du stockage sur Pokémon Go ravit la communauté

Un data mining de Pokémon Go a révélé une amélioration de l’inventaire attendue depuis longtemps par les joueurs.

L’espace de stockage a toujours été un sujet épineux dans la communauté Pokémon Go. De nombreux joueurs ont l’impression qu’ils ne disposent pas d’assez de stockage pour tout conserver, les obligeant à supprimer des ressources et à transférer des Pokémon à contrecœur.

Initialement, les joueurs pouvaient détenir seulement 350 objets et 1000 Pokémon, mais ce chiffre a considérablement augmenté avec le temps. Il est maintenant possible d’avoir plus de 5000 objets et monstres, à condition d’avoir acheté les mises à niveau nécessaires.

L’article continue après la publicité

Néanmoins, stocker 6300 Pokémon et 5300 objets n’est toujours pas suffisant pour les dresseurs acharnés, surtout lorsque ces derniers amassent énormément de Pokémon shiny, de Pokémon costumés, et des Pokémon compétitifs.

Fort heureusement, un agrandissement du système de stockage a été repéré lors d’un data mining, provoquant un élan de contentement parmi la communauté.

Niantic rajoute 500 emplacements à l’inventaire Pokémon Go

Le groupe de data miners PokeMiners a remarqué que les nombres maximum de Pokémon et d’objets dans le sac ont chacun été augmentés de 500.

Auparavant, il était possible de posséder 6 300 Pokémon et de détenir 5 300 objets, mais cette capacité a maintenant été augmentée à 6 800 et 5 800 respectivement.

L’article continue après la publicité

Sans surprise, ce changement a été bien accueilli par la communauté qui demandait plus d’espace, notamment à l’approche du Go Fest 2023, un événement connu pour octroyer beaucoup d’objets.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Un dresseur ravi a répondu : “Il était temps ! C’est super d’avoir augmenté le stockage des Pokémon avant le premier événement en ville.”

Un autre joueur tout aussi content a répondu : “Oh mon Dieu, j’en avais tellement besoin. J’ai atteint la capacité maximale de mon stockage pour la 50e fois aujourd’hui et le message était différent. Je n’ai jamais été aussi heureux de dépenser mes pièces d’Arène accumulées.”

L’article continue après la publicité

Certains joueurs n’étaient pas impressionnés, voyant cela comme de l’avidité plutôt que de la gentillesse : “Est-ce que cette augmentation est gratuite ? Ou les gens se réjouissent-ils de la possibilité de donner plus d’argent à Niantic ? Je ne comprends pas comment cela peut être une bonne chose,” et “Pas gratuit. Ça fera 20$ d’espace. Vous pensez que Niantic aime rendre les joueurs heureux ?”

Malgré quelques retours négatifs, la communauté semble globalement satisfaites de ce changement. En effet, de nombreux dresseurs ont pris l’habitude de conserver précieusement les PokéPièces acquises dans les Arènes afin d’acheter de l’espace de stockage.