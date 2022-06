L’abondance de Métamorph pour l’événement Pokémon Go x JCC divise les dresseurs

L’événement de collaboration Pokémon Go x JCC propose plusieurs défis de collecte permettant de récupérer différentes récompenses, mais les dresseurs ont du mal à en venir à bout en raison des fréquentes apparitions de Métamorph.

La capacité unique de Métamorph qui lui permet de prendre l’apparence d’un autre Pokémon et de copier ses mouvements ne laisse aucun dresseur indifférent. Si la plupart du temps, la communauté Pokémon GO s’amuse de ses prouesses, lors d’événements, c’est une tout autre histoire …

Dans la majeure partie des événements de Pokémon Go, les dresseurs ont la capacité d’ajouter un certain nombre de nouvelles entrées à leur Pokédex, malheureusement il n’est pas rare que leur trouvaille du jour ne soit en réalité qu’un Métamorph déguisé. Comme si cela ne suffisait pas, il est impossible de savoir s’il s’agit d’un Métamorph ou non tant qu’on ne l’a pas attrapé.

En général, trouver un Métamorph reste une bonne surprise, surtout pour ceux qui sont bloqués sur des tâches de recherche spécifiques, mais ses fréquentes apparitions pendant l’événement Pokémon Go x JCC divise les joueurs.

Trop, c’est trop !

Pendant l’événement Pokémon Go x TCG, les joueurs peuvent se confronter à 6 défis de collection sur le thème des cartes de la nouvelle extension JCC. Cependant, lors de la réalisation de ces défis de nombreux joueurs se sont retrouvés face à un Métamorth au lieu du Pokémon voulu, ce qui en a frustré plus d’un.

De nombreuses voix se sont élevées sur Reddit, pointant du doigt leur angoisse de trouver un Métamorph au lieu du Pokémon désiré.

“Je n’ai jamais été aussi déçu de trouver autant de Métamorph”, a commenté un joueur.

“Trois Chamallot d’affilée hier se sont transformés en Métamorph…”, a déclaré un autre joueur.

Bien sûr, il y a aussi eu une tonne de joueurs qui ont déclaré qu’ils étaient heureux de voir autant de Métamorph. Après tout, certains joueurs ont dû attendre des mois pour trouver un Métamorph afin d’accomplir des tâches.

Quoi qu’il en soit, l’événement de collaboration Pokémon Go x JCC ne se clôturera que le 30 juin, ce qui laisse encore pas mal de temps aux dresseurs pour relever leurs défis.