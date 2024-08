À 70 ans, une joueuse de Pokémon Go provoque une “guerre” dans le jeu mobile

Pokémon a toujours été un jeu pour les personnes de tous âges, des plus jeunes aux plus âgés. Pokémon Go, en particulier, est très accessible sur presque tous les appareils mobiles, ce qui lui permet d’avoir un large public, y compris de nombreux joueurs plus âgés. Le fait qu’il puisse être combiné avec de l’exercice physique est également un atout.

Un joueur de Pokémon Go a partagé une histoire – celle de sa mère de 70 ans, qui joue à Pokémon Go – et d’autres dresseurs de Pokémon Go trouvent cette anecdote hilarante pour plusieurs raisons.

Dans un post sur Reddit, un joueur de Pokémon Go a expliqué que sa mère retraitée est une grande fan du jeu et qu’elle a maintenant plusieurs niveaux de plus que lui, puisqu’elle a beaucoup plus de temps libre.

Cependant, dans un commentaire accompagnant le post, l’auteur précise que le “petit village où elle habite n’a qu’une poignée de PokéStops et d’Arènes” et qu’à cause de son activité intense dans le jeu, un autre joueur de Pokémon Go “a pris ombrage du fait qu’elle soit constamment en train de reprendre les arènes locales.“

Le pseudonyme de la mère du joueur est “doonMom” et le post partage des photos d’un autre joueur portant le pseudonyme “doonmomFU”, manifestement en référence à la dresseuse âgée de Pokémon Go.

Heureusement, l’auteur du post a partagé que sa mère et lui ont trouvé “hilarant” de penser que “quelqu’un s’énerve contre une dame de 70 ans parce qu’elle les expulse si souvent des arènes.“

Les commentaires sous le post sont remplis de fans de Pokémon Go qui soutiennent doonMom, beaucoup reprochant à l’autre joueur de ne pas être assez bon.

Un commentaire suggère que l’auteur du post devrait “changer [son] nom en FdoonmomFU” pour se venger de l’autre joueur.

Beaucoup de commentaires trouvent également la situation drôle, comme une personne qui ajoute : “Imaginez avoir un conflit avec une dame de 70 ans dans Pokémon Go, MDR.” Un autre commentaire répond : “Tellement de tension qu’il a dû changer son nom pour l’exprimer haha.“

Beaucoup de personnes remarquent que DoonMom a son propre “hater personnel” et la félicitent en disant : “Bravo à ta mère pour prendre ça avec le sourire lol.“

D’autres joueurs ont également partagé leurs propres histoires, avec un commentaire ajoutant qu’ils ont un “conflit” avec un joueur de Pokémon Go de 11 ans, qui “me crie dessus depuis son appartement chaque fois qu’il me voit combattre ‘son’ arène.“

Il y a même des personnes qui partagent des histoires similaires, comme une personne qui a expliqué que sa mère de 72 ans joue à Pokémon Go “pour les mêmes raisons” et “prononce tout de travers de manière attendrissante.” Ils ajoutent que leur mère “fait tourner les PokéStops, combat les Rocketboys” et attrape même des “Ponytail.”