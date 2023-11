7 ans d’attente sur Pokémon Go pour capturer une créature incroyable

Un joueur chanceux de Pokémon Go est parvenu à obtenir l’un des Pokémon les plus rares du jeu, un shundo légendaire avec une rareté supplémentaire.

Pokémon Go propose de nombreux Pokémon rares, mais même les joueurs chevronnés peuvent avoir du mal à tomber sur la variante mythique ‘shundo’ de ces créatures. Comme dans la plupart des jeux Pokémon, dans Go, vos Pokémon ont des IV ou des statistiques, et il y a une très faible chance de capturer une créature avec 100/100 de ces statistiques naturellement, connues sous le nom de IV parfaits ou ‘hundo’ pour les fans.

Mieux encore, les Pokémon shiny sont rares en eux-mêmes, alors pouvez-vous imaginer les chances de trouver un Pokémon shiny avec des statistiques ‘hundo’ parfaites ? Les chances sont assez minces, et certains joueurs de longue date attendent encore leur tout premier Pokémon shiny hundo, également connu sous le nom de ‘shundo’ dans la communauté.

Mais attendez, il y a plus. Au cas où vous ne le sauriez pas, vous pouvez également participer à des Raids Obscurs et des combats difficiles, qui, une fois terminés, vous offrent la chance de capturer un rare Pokémon obscur. Avec des statistiques boostées, un nuage de fumée violette et de cool yeux rouges, les Pokémon obscurs attirent énormément les joueurs du monde entier. Voyez-vous où nous voulons en venir ?

Un joueur de Pokémon Go capture son tout premier shundo depuis 2016

Le joueur de Pokémon Go, ItzOkii, a récemment partagé sur Reddit un fil sur une capture particulièrement chanceuse, et c’est impressionnant. Ce n’est pas seulement un shiny, ni un simple hundo, ce Pokémon est l’une des combinaisons les plus rares du jeu, et il se trouve aussi être légendaire.

Alors que le joueur ItzOkii révèle que c’est leur tout premier shundo malgré le fait qu’ils jouent depuis 2016, cela valait la peine d’attendre, car ils ont participé aux Raids Obscurs de Lugia de la Team Rocket actuelle, et ont réussi à obtenir un Lugia shiny, obscur, avec 100% de statistiques. Honnêtement, c’est magnifique.

