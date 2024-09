Procès Palworld : le différend entre Nintendo, Pokémon et le succès indé expliqué

Le géant du jeu vidéo Nintendo et The Pokémon Company ont intenté une action en justice pour violation de brevet contre Pocketpair, le développeur de Palworld. Nous avons créé une chronologie détaillée pour expliquer les événements qui ont conduit à cette action légale longtemps soupçonnée.

À moins d’avoir vécu dans une grotte en janvier dernier, vous avez probablement entendu le terme « Pokémon avec des flingues ». C’est ainsi que les joueurs du monde entier ont surnommé Palworld, un mélange surprenant des genres survie et capture de monstres, développé par le studio indépendant Pocketpair.

Bien qu’encore en accès anticipé, Palworld a connu un succès retentissant à sa sortie. En réalité, c’est probablement un euphémisme, mais nous y reviendrons. Malheureusement pour ce petit studio indé, une similitude frappante avec le gameplay et le design des créatures de Pokémon a suscité des inquiétudes parmi les joueurs (et l’espoir chez les détracteurs) que Nintendo, réputé pour ses nombreuses poursuites judiciaires, ne s’oppose à Palworld.

Il s’avère que c’était le cas. Nintendo et The Pokémon Company se sont associés pour intenter une action en justice contre le développeur Pocketpair pour violation de brevet. Voici la chronologie des événements qui ont conduit à cette situation.

Pokémon vs Palworld : La chronologie complète du procès

Les comparaisons avec Pokémon ont émergé dès la première apparition de Palworld en ligne. Cela n’était sûrement pas un accident de la part du développeur Pocketpair, étant donné les similitudes extrêmes entre les deux franchises.

Avant la sortie de Palworld

5 juin 2021 : Ce qui semble remonter à des années, Pocketpair a publié la toute première bande-annonce de Palworld. Visionnée des millions de fois grâce à des reposts et des partages sur des plateformes comme Facebook et Twitter/X, Palworld a immédiatement été surnommé le « Pokémon avec des flingues ».

Des Pals comme Anubis étaient présentés dans cette première bande-annonce, et l’absence perçue de distinction entre certains designs de Pals et ceux de Pokémon a convaincu certains commentateurs que Palworld ne verrait jamais le jour. Durant les deux années suivantes, cette même bande-annonce sera repostée de nombreuses fois, et ces mêmes discussions referont surface à plusieurs reprises.

26 mai 2023 : Après des années de silence relatif, Pocketpair a commencé à révéler des tutoriels pour Palworld. Bien que certains aspects du jeu semblent avoir changé depuis la première bande-annonce, les designs de Pals et les mécaniques rappelaient encore fortement Pokémon.

L’un des tutoriels expliquait comment capturer des « Pals » en les affaiblissant et en les enfermant dans une « sphère », apparemment censée être distincte légalement de la Pokéball. Fait intéressant, le journaliste de jeux vidéo Stephen Totilo a identifié un brevet de 2021 de Nintendo portant sur « le lancer d’un objet pour capturer un monstre dans la nature ». Ce point pourrait être crucial dans le procès pour violation de brevet, et aurait pu être identifié dès mai de l’année précédente.

8 juin 2023 : Pocketpair présente un trailer pour Palworld lors du Summer Games Fest, marquant la première exposition réelle du jeu en dehors de petits cercles sur internet. Suite à cette révélation à un public plus large, les comparaisons avec Pokémon refont surface, et une action en justice de Nintendo semblait inévitable.

« Nintendo est l’entreprise de jeux vidéo la plus agressive sur le plan juridique… ils vont attaquer, croyez-moi », a commenté un utilisateur YouTube. « J’espère vraiment qu’ils ne gagneront pas quand ils attaqueront ce jeu », a répliqué un autre.

Malgré ces inquiétudes, les joueurs potentiels se montraient très enthousiastes à l’égard de Palworld, heureux d’apprendre que le jeu serait disponible en accès anticipé dès janvier 2024.

Lancement de Palworld : Un énorme succès et des polémiques

19 janvier 2024 : Palworld est lancé sur PC et Xbox. Le jeu a enregistré des ventes de plusieurs dizaines de millions d’unités et a vu une base de joueurs très active dès le premier jour, grâce à sa disponibilité sur Xbox Game Pass.

Le même jour, les fans de Pokémon ont critiqué Palworld, accusant les développeurs d’avoir « copié » les designs de créatures de la franchise bien-aimée de Game Freak.

21 janvier 2024 : Malgré les critiques, Palworld a atteint un nombre de joueurs simultanés de 2 101 867 sur Steam. Il est devenu le deuxième jeu le plus joué de tous les temps sur la plateforme à ce moment-là, plus tard détrôné par Black Myth: Wukong.

Les joueurs de Palworld ont fermement défendu le jeu, et son succès inattendu a obligé les développeurs à organiser en urgence des réunions avec Epic pour résoudre les problèmes de surcharge des serveurs.

24 janvier 2024 : Nintendo répond enfin aux plaintes de ses fans concernant Palworld et publie une déclaration affirmant que la société « enquêtera et prendra des mesures appropriées pour remédier à tout acte portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle liés à Pokémon ». C’était un précurseur du procès pour violation de brevet qu’ils intenteraient contre Pocketpair plus tard.

Le même jour, Nintendo a retiré une vidéo faisant la promotion d’un mod Pokémon pour Palworld avec une réclamation DMCA. Nexusmods retirera plus tard tous les mods liés à Pokémon pour Palworld de sa plateforme.

26 juin 2024 : Le directeur de Palworld, Takuro Mizobe, révèle que malgré l’annonce de Nintendo concernant une enquête sur Palworld et les potentielles infractions, Pocketpair n’a toujours rien entendu.

Beaucoup ont interprété cela comme un signe que Pocketpair et Palworld étaient hors de danger et que le développeur pouvait continuer son travail sans craindre l’équipe juridique de Nintendo.

10 juillet 2024 : Pocketpair annonce avoir collaboré avec Aniplex et Sony Music Entertainment pour fonder Palworld Entertainment, Inc. L’objectif est de transformer Palworld en une propriété multimédia rivalisant avec Pokémon dans des domaines comme la télévision et le merchandising.

Le procès Nintendo vs Palworld

18 septembre 2024 : Nintendo révèle s’être associé à The Pokémon Company pour intenter un procès pour violation de brevet contre Pocketpair, qui sera traité par le tribunal de district de Tokyo.

Les fans de Palworld ont critiqué cette décision de Nintendo et de The Pokémon Company, tandis que des experts juridiques ont expliqué que ce procès ne concernait pas nécessairement la prétendue copie des designs des créatures de Pokémon. Le véritable problème pourrait se situer dans les mécaniques ou le design logiciel de Palworld.

19 septembre 2024 : Pocketpair a officiellement réagi au procès, qualifiant la situation de « véritablement regrettable ». Le développeur a également révélé qu’il était actuellement « inconscient des brevets spécifiques que nous sommes accusés d’avoir enfreints, et nous n’avons pas été informés de tels détails ».

Au moment où nous écrivons ces lignes, nous en savons autant que Pocketpair sur les brevets spécifiques que Nintendo accuse d’avoir été violés. Les détails sur le procès sont encore rares, mais nous nous efforcerons de tenir nos lecteurs informés des détails plus complexes de l’affaire.