Palworld dévoile sa nouvelle carte, six fois plus grande que Sakurajima

Palworld s’apprête à recevoir une mise à jour majeure en décembre, avec une nouvelle carte annoncée comme étant six fois plus grande que Sakurajima, selon les développeurs.

Palworld a connu de nombreux rebondissements cette année. Dès son lancement en janvier 2024, le jeu a explosé les classements sur Steam, attirant rapidement l’attention grâce à son concept unique. Souvent décrit comme un mélange de Pokémon et de jeux de tir, Palworld permet aux joueurs de fabriquer des armes et de partir à la chasse aux Pals dans des environnements sauvages.

L’article continue après la publicité

Cependant, ce succès fulgurant n’a pas été sans difficulté. Accusé d’être un plagiat de Pokémon, le jeu fait face à une bataille juridique avec Nintendo et The Pokémon Company, qui ont porté plainte contre les développeurs.

L’article continue après la publicité

Malgré cette controverse, les développeurs continuent de travailler sur de nouveaux contenus, et une mise à jour ambitieuse est prévue pour décembre, promettant de garder la communauté engagée.

Une île six fois plus grande à explorer

Dans un post publié sur X (anciennement Twitter), les développeurs ont dévoilé que cette mise à jour majeure introduira une nouvelle île, décrite comme la plus vaste et la plus mystérieuse jamais créée dans le jeu.

L’article continue après la publicité

“Survivez sur la nouvelle île la plus grande, la plus rude et la plus mystérieuse de Palworld !” ont-ils écrit.

Bien que peu de détails aient été révélés, ils ont confirmé que la taille de cette nouvelle île est environ six fois celle de Sakurajima. Quelques images ont été partagées, montrant un décor évoquant l’automne, ce qui pourrait indiquer l’arrivée d’un nouveau biome. Cela reste à confirmer, mais les indices laissent présager un environnement inédit et riche.

L’article continue après la publicité

En rapport: Palworld aurait modifié ses Pals pour ressembler davantage aux Pokémon

L’article continue après la publicité

La dernière mise à jour majeure, Sakurajima, avait introduit de nombreuses nouveautés : nouvelles zones, armes, objets, boss, et pas moins de 24 nouveaux Pals. Si cette mise à jour de décembre suit le même modèle, les joueurs peuvent alors s’attendre à une nouvelle carte gigantesque ainsi qu’à une multitude d’ajouts excitants.

Outre cette nouvelle carte, les développeurs ont annoncé une autre surprise : une collaboration majeure avec Terraria. Un événement qui devrait ravir les fans des deux jeux. Avec ces annonces successives, il est clair que Palworld a de grandes ambitions pour maintenir l’intérêt des joueurs et enrichir son univers.