Palworld attire de moins en moins de joueurs, les développeurs ne sont pas inquiets

Un développeur de Palworld a expliqué que le fait d’être qualifié de “jeu mort” n’inquiète pas Pocketpair, affirmant que c’est une bonne chose pour tout le monde malgré le faible nombre de joueurs.

Lorsque Palworld est apparu sur internet, il a été un succès instantané grâce à son gameplay unique associé à des créatures rappelant les Pokémon, battant des records de joueurs et devenant un phénomène culturel en cours de route.

Cependant, six mois après sa sortie, le jeu a connu une chute massive du nombre de joueurs. Au moment de la rédaction de cet article, Palworld compte 23 800 joueurs simultanés, selon Steamdb, loin de son pic impressionnant de 2,1 millions de joueurs simultanés. Cela a conduit beaucoup de gens à le qualifier de “jeu mort”, mais cela ne semble pas inquiéter Pocketpair.

Dans une interview avec Going Indie, John “Bucky” Buckley, Community Manager de Palworld, explique que cela ne devrait pas être vu comme un point négatif.

Bucky a expliqué pourquoi il ne voit pas de problème à ce que les fans ne jouent plus à Palworld, les encourageant même à jouer à d’autres jeux.

“Je ne pense pas que cela serve à quiconque de pousser les joueurs à jouer au même jeu jour après jour.”

Il a souligné que certains jeux sont conçus pour être joués constamment, comme League of Legends et Dota 2, mais il estime qu’il y a une affluence de jeux qui ne sont pas conçus pour être joués pendant des mois, bien que les développeurs poussent toujours les joueurs à en faire leur seul et unique jeu.

“Je ne pense pas que vous ayez besoin de vous forcer à jouer au même jeu tout le temps,” a déclaré Bucky. “Ce n’est pas sain pour nous, ce n’est pas sain pour les développeurs, ce n’est pas sain pour les joueurs, ce n’est pas sain pour les médias de jeux, et ce n’est tout simplement pas sain pour notre industrie.”

Bucky a argumenté que plus nous passons de temps sur les jeux en service en direct, plus les grands développeurs continueront à mettre en avant des jeux en service en direct “sans âme” et de courte durée.

