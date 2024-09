Nintendo & The Pokemon Company attaquent Palworld en justice

Nintendo et The Pokemon Company ont déposé une plainte pour violation de brevet contre Pocketpair, les créateurs de Palworld, réclamant des dommages-intérêts.

Le 24 janvier, au plus fort de l’engouement pour Palworld, The Pokemon Company avait abordé les accusations selon lesquelles le jeu copiait Pokémon, affirmant qu’ils prévoyaient d’enquêter sur ce nouveau titre qui ressemblait étrangement à leur propre franchise.

Le PDG de Nintendo, Shuntaro Furukawa, avait également réagi aux préoccupations concernant une possible violation de leur propriété intellectuelle par Palworld, promettant qu’ils n’hésiteraient pas à protéger sa série. Cependant, Furukawa n’avait mentionné ni Pocketpair ni Palworld par leur nom, se contentant de généraliser.

Dans les mois qui ont suivi, le directeur de Palworld avait confirmé qu’ils n’avaient reçu aucune nouvelle de la part de Nintendo.

Tout cela a changé le 19 septembre. Nintendo et The Pokemon Company ont annoncé qu’ils avaient conjointement déposé une plainte pour violation de brevet contre Pocketpair.

Pocketpair / The Pokémon Company Dès sa sortie, Palworld a été immédiatement accusé d’être un copieur de Pokémon.

Explication du conflit autour de Palworld

Déposée la veille, le 18 septembre, au tribunal de district de Tokyo, la plainte réclame des dommages-intérêts pour les préjudices que Pocketpair aurait causés en enfreignant la propriété intellectuelle de Pokémon.

« Cette action en justice vise une injonction contre la violation et une compensation pour les dommages causés par Palworld, un jeu développé par le défendeur, qui a enfreint plusieurs droits de brevet », a écrit Nintendo dans son communiqué de presse.

Quant aux brevets spécifiques enfreints par les développeurs de Palworld, cela reste flou, puisque ni Nintendo ni The Pokemon Company n’ont fourni plus de détails à ce sujet. Aucun document public n’est disponible pour l’instant.

Nintendo et The Pokemon Company détiennent ensemble 25 brevets. Ce n’est pas leur première action en justice conjointe.

« Nintendo continuera à prendre les mesures nécessaires contre toute violation de ses droits de propriété intellectuelle, y compris la marque Nintendo elle-même, afin de protéger les propriétés intellectuelles qu’elle a travaillées dur à établir au fil des ans ».

Suite au succès viral de Palworld, le jeu a rapidement été accusé d’être une copie de Pokémon, de nombreuses créatures ayant des designs très similaires à ceux de la série de Nintendo.

Dans les mois qui ont suivi sa sortie, Nintendo a émis plusieurs demandes de retrait DMCA en lien avec Palworld.

Une vidéo présentant un mod Pokémon pour Palworld a été retirée par Nintendo. Le mod visait à introduire plusieurs modèles de Pokémon dans le jeu de Pocketpair.

De plus, un fan de Palworld a reçu une demande de retrait DMCA pour un design de Sparkit qu’il avait lui-même créé, malgré le fait que la créature ait été conçue par Pocketpair et non par Nintendo.

Pocketpair répond à la plainte de Nintendo

Après l’annonce du procès intenté par Nintendo et The Pokemon Company, Bucky, le Community Manager Global de Pocketpair, a été le premier à réagir dans un tweet désormais supprimé. Il n’a cependant pas dit grand-chose, se contentant de partager un simple emoji souriant.

Twitter: Bucky Le tweet de Bucky a depuis été supprimé.

Pour l’instant, Pocketpair n’a pas donné de réponse officielle.

Dexerto a contacté toutes les parties pour obtenir plus de commentaires.

Un avocat explique le procès Nintendo contre Palworld

Dexerto s’est entretenu avec l’expert juridique Richard Hoeg pour analyser la véritable nature du procès. Bien qu’il soit encore trop tôt pour entrer dans les détails, surtout sans la publication complète du procès, l’avocat a cherché à clarifier certains points.

Il est particulièrement important de noter que ce procès concerne des violations de brevets détenus par Nintendo et The Pokemon Company, et non des violations de droits d’auteur ou de marques déposées.

Dexerto a également contacté le tribunal de district de Tokyo dans le but d’obtenir une copie du dossier, bien qu’aucune information n’ait encore été communiquée.