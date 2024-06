La mise à jour de Palworld Sakurajima révélée lors du Summer Game Fest 2024

Parmi les nombreuses révélations passionnantes présentées lors du Summer Game Fest 2024, les joueurs ont été surpris par l’annonce de la mise à jour de Palworld Sakurajima, qui sortira cet été.

Palworld, bien que controversé pour ses similitudes avec Pokémon, est devenu un jeu incontournable pour de nombreux aventuriers de sandbox. Bien que le statut d’accès anticipé ait limité le temps que l’on peut passer à explorer le monde, les fans sont impatients de s’y replonger, et cette mise à jour est la motivation parfaite.

Palworld a révélé la prochaine étape de son développement lors du Summer Game Fest 2024 avec la mise à jour Sakurajima qui sera mise en ligne le 27 juin 2024.

La mise à jour Sakurajima inclura de nouvelles créatures à capturer et des zones à explorer, que les joueurs peuvent voir dans la bande-annonce officielle diffusée lors du showcase. Une nouvelle île avec un magnifique thème japonais sera également disponible une fois la mise à jour en ligne.

De nouvelles espèces de Pals avec des thèmes fantomatiques ont été montrées dans leurs habitats tout au long de la bande-annonce. Ces nouveaux Pals pourraient également avoir de nouvelles attaques et capacités, diversifiant ainsi le combat.

Des raids inédits et des sous-espèces ont été teasés, offrant aux joueurs de nombreuses nouvelles façons d’améliorer leurs zones de vie.

De nouvelles recettes d’artisanat seront également disponibles, ajoutant encore plus de contenu pour personnaliser et améliorer votre expérience de jeu.

Ce nouveau contenu sera un soulagement pour tous ceux qui ont joué intensivement après la sortie en accès anticipé et fournira des heures de nouvelles aventures remplies de Pals.

Les créateurs de contenu qui souhaitent plonger dans l’action en avance peuvent postuler sur le site web de Palworld pour pré-jouer à la mise à jour Sakurajima. Malheureusement, c’est la seule manière d’obtenir un accès anticipé à ce nouveau contenu.

En attendant, les joueurs peuvent jouer à Palworld sur PC via Steam ou Xbox Game Pass, et sur console via Xbox One et Xbox X|S. Avec seulement quelques semaines pour se préparer, c’est le moment idéal pour commencer une nouvelle sauvegarde, réaménager sa base et se préparer pour de nouvelles aventures avant la sortie de la mise à jour à la fin du mois.

