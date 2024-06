Comment obtenir et utiliser les Pièces Canines dans Palworld

Découvrez comment obtenir et utiliser des Pièces Canines dans Palworld, une nouvelle monnaie qui vous permet d’acheter divers objets et matériaux utiles auprès d’un PNJ.

La mise à jour Sakurajima de Palworld n’a pas seulement introduit de nombreux nouveaux Pals et lieux, mais aussi des matériaux et objets utiles qui peuvent rendre votre partie plus pratique. Un exemple est la Bague de Coursier qui vous permet d’augmenter votre capacité de transport.

Beaucoup de ces nouveaux objets et matériaux peuvent être achetés auprès d’un nouveau type de PNJ appelé Marchand de Médailles. Avec ce PNJ, vous pouvez utiliser les Pièces Canines – une nouvelle monnaie dans Palworld – pour acheter divers objets.

Mais comment exactement pouvez-vous obtenir des Pièces Canines ? Découvrez tout ce que vous devez savoir pour farmer des Pièces Canines dans le jeu.

Pocketpair Voici à quoi ressemblent les Mimogs dans Palworld.

La première façon d’obtenir des Pièces Canines dans Palworld est de vaincre des Mimogs. Ces nouveaux Pals ont été ajoutés avec la mise à jour Sakurajima et ressemblent à un coffre avec une langue et des yeux. Ils apparaissent partout sur l’île et sont présents jour et nuit.

En dehors des Mimogs, vous pouvez trouver des Pièces Canines en battant des ennemis humains hostiles, tels que les Voyous du Syndicat. Vous pouvez trouver ces ennemis près des Avant-postes du Syndicat ou lors des raids dans votre base.

Alternativement, fouiller des tas de ferraille et des coffres au trésor peut également vous donner accès à des Pièces Canines.

Pocketpair Les joueurs peuvent acheter divers objets avec des Pièces Canines auprès du Marchand de Médailles dans Palworld.

Une fois que vous avez farmé suffisamment de Pièces Canines, vous pouvez rendre visite au PNJ Marchand de Médailles pour acheter des objets et des matériaux. Pour trouver ce vendeur, rendez-vous dans l’église en ruine dans le jeu, comme indiqué ci-dessous, car c’est là que le PNJ a le plus de chances d’apparaître.

Pocketpair

Voici la liste de tous les objets que vous pouvez acheter auprès du Marchand de Médailles avec des Pièces Canines dans Palworld.

OBJETS DU MARCHAND DE MÉDAILLES PRIX Boîte d’Accessoire Mystérieuse 100 Boîte d’Accessoire Mystère 1000 Chapeau de Cattiva 50 Casque de Lamball 50 Chapeau de Cawgnito 50 Casque de Dumud 50 Chapeau de Sibelyx 50 Chapeau Floral de Lyleen 50 Bague du Coursier +1 50 Sous-vêtement Quatre Saisons +1 100 Fruit de Vie 500 Fruit de Force 500 Fruit Robustesse 500 Panacée de Vitalité 350 Panacée d’Énergie 350 Panacée de Fureur 350 Panacée d’Effort 350 Panacée de Colosse 350 Extrait de Pal Universel Concentré 2000

