Comment obtenir et utiliser du Pétrole Brut dans Palworld

La mise à jour Sakurajima de Palworld a introduit un nouveau matériau pour l’artisanat. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la recherche, l’utilisation et le farming du Pétrole Brut.

Le Pétrole Brut est une nouvelle ressource de Palworld que les joueurs peuvent utiliser pour l’artisanat. Bien qu’il soit possible de tomber sur du Pétrole Brut dès le début d’une nouvelle partie, le récolter et l’utiliser pour la création de matériaux ne sera faisable qu’une fois que les joueurs auront atteint le Niveau de Technologie 50 ou plus.

Une fois que le Pétrole Brut peut être obtenu de manière durable, les joueurs auront les moyens de fabriquer du Plastacier, l’un des meilleurs matériaux pour les armures et les armes actuellement disponibles dans le jeu.

Le Pétrole Brut peut être obtenu en éliminant des membres de factions, en ouvrant des coffres ou des caches, et en utilisant une Pompe à Pétrole Brut sur des champs pétrolifères.

Le Pétrole Brut obtenu en éliminant des ennemis humains ou en ouvrant des coffres et des caches est la façon la plus simple de découvrir cette ressource pour la première fois. Cependant, cette méthode n’est pas fiable et les joueurs auront besoin de beaucoup plus de Pétrole Brut avant de pouvoir commencer à l’utiliser pour l’artisanat.

Le Pétrole Brut est utilisé pour fabriquer du Plastacier. Cinq barils de Pétrole Brut sont nécessaires par unité de Plastacier, et il faut 50 unités ou plus de Plastacier pour la plupart des armures. C’est pourquoi l’artisanat avec du Pétrole Brut difficile si vous n’avez pas installé au moins une pompe d’extraction.

Pour le moment, aucune autre recette n’utilise le Pétrole Brut, mais cela pourrait changer avec les prochaines mises à jour de contenu pour Palworld.

La meilleure méthode pour farmer du Pétrole Brut dans Palworld est de mettre en place une base de générateur. Dans notre partie, nous l’avons fait dans la zone terrestre de la nouvelle île de Sakurajima.

Sur cette base, les joueurs voudront placer leurs Pompes à Pétrole Brut. Cependant, ils nécessitent de grandes quantités d’énergie pour fonctionner.

Pour les faire fonctionner, prévoyez un Générateur Électrique et un Poteau Électrique par pompe. Ces générateurs nécessitent des Pals de type Électricité puissants pour les alimenter et peuvent avoir jusqu’à deux Pals assignés simultanément.

Les Générateurs Électriques sont une Technologie Antique disponible au niveau 49 et coûtent 4 points de Technologie Antique pour être débloqués. Le Poteau Électrique est un plan de Technologie normale disponible au niveau 48, coûtant 2 points de Technologie pour être débloqué.

Assurez-vous d’inclure de la nourriture, des lits et des objets de loisirs pour les Pals que vous laissez sur cette base afin qu’elle puisse fonctionner efficacement, même lorsque vous n’êtes pas présent.

Vous cherchez plus de contenu sur Sakurajima ? Consultez la rubrique Palworld de notre site avec nos nombreux guides et actualité sur le jeu de Pocketpair.