Comment atteindre et vaincre la Plateforme Pétrolière dans Palworld

La mise à jour Sakarujima de Palworld a apporté une tonne de nouveau contenu, mais rien d’aussi difficile que la nouvelle forteresse de la Plateforme Pétrolière.

Ce nouveau raid met à l’épreuve vos compétences contre des ennemis redoutables, mais il est également difficile à trouver car il se trouve au milieu de l’océan. Voici donc tout nos conseils pour trouver la Plateforme Pétrolière et connaitre la meilleure stratégie pour la battre dans Palworld.

Où trouver la Plateforme Pétrolière

La Plateforme Pétrolière est située aux coordonnées 608, -435 sur la carte de Palworld, au milieu de l’océan. Le moyen le plus rapide d’y arriver est de passer par le point de voyage rapide de l’île marécageuse.

Il est difficile de trouver la Plateforme Pétrolière, car elle est recouverte par du brouillard, et vous ne pourrez vraiment la voir que lorsque vous serez à proximité. Il va sans dire que vous aurez besoin d’une monture qui vole ou qui nage pour atteindre la Plateforme, mais il est préférable d’utiliser une monture à l’aise dans l’eau.

Pocketpair Vous pouvez trouver la Plateforme Pétrolière à cet endroit.

Si vous approchez de la Plateforme avec une monture volante, les lasers anti-aériens vous abattront rapidement. Si vous insistez pour utiliser une monture volante, la meilleure option est Jetragon. Elle est rapide, et vous aurez besoin de vitesse pour esquiver les lasers anti-aériens.

Pour compléter la Plateforme Pétrolière dans Palworld, vous devez vaincre tous ses ennemis. Voici quelques conseils à garder à l’esprit :

Soyez au moins au niveau 50

Apportez la meilleure armure et un lance-roquettes légendaire.

Utilisez des attaques à distance contre les ennemis.

La première chose à faire est de désactiver les tours à canons et de sécurité dans chaque section. Cela facilite le retour à la Plateforme plus tard si vous décidez de partir, car elles resteront désactivées jusqu’à la fin du siège.

Pocketpair Les missiles anti-aériens devraient être votre priorité lorsque vous atterrissez.

La meilleure armure à utiliser pour cette forteresse est l’Armure en paluminium réfrigérante et chauffante pour résister au chaud et à la chaleur, et assurez-vous d’avoir le Casque Pal Métal pour une protection supplémentaire. Il y a quatre types d’ennemis sur la Plateforme :

Tireurs du Syndicat : Utilisent des armes à feu

: Utilisent des armes à feu Grenadiers du Syndicat : Utilisent des lance-flammes

: Utilisent des lance-flammes Chasseurs du Syndicat : Invoquent des Pals.

: Invoquent des Pals. Vétérans du Syndicat : Tanks avec mitrailleuses

Votre meilleure chance de nettoyer la Plateforme rapidement est de vous occuper d’abord des Gunners et des Hunters, car ils utilisent des attaques à longue portée et invoquent plus d’ennemis.

Une fois les Gunners et les Hunters éliminés, tournez votre attention vers les Crushers. Ce sont des ennemis parmi les plus destructeurs que vous rencontrerez, et il est préférable de s’en occuper avant les Cleansers parce qu’ils doivent se rapprocher pour vous infliger des dégâts.

Si vous avez besoin de partir à tout moment, utilisez le Nuage d’Orage pour vous téléporter à votre base la plus proche. Alternativement, vous pouvez utiliser la compétence Partenaire de Dogen Prière de retour pour repartir quand vous en avez besoin ou lorsque vous avez terminé la Plateforme.

Récompenses

La Plateforme Pétrolière dans Palworld contient un grand coffre au trésor où vous pouvez obtenir des Manuels d’Entraînement, des Schémas, des Munitions, du Pétrole Brut et des Cœurs de Civilisation Antique.

Nous avons trouvé des Munitions de Missiles et le Schéma de Lance-Missiles la première fois que nous avons pillé un coffre, ce que vous pouvez trouver dans ces coffres dépend donc en partie de la chance. Il n’y aura qu’une coffre à la fois, vous devrez donc le chercher à l’un des emplacements listés ci-dessous.

Emplacements des coffres

À l’intérieur d’un entrepôt à l’est de la Plateforme.

À l’intérieur d’une pièce près d’une tour au centre de la Plateforme.

À l’intérieur d’une tente sur le côté ouest de la Plateforme.

Entre des conteneurs au sud-est de la Plateforme.

Les coffres réapparaîtront après environ une heure de temps réel, alors assurez-vous d’être prêt à y retourner et à chercher le prochain coffre.

Vous cherchez plus de contenu sur Sakurajima ? Consultez la rubrique Palworld de notre site avec nos nombreux guides et actualité sur le jeu de Pocketpair.