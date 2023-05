Événement Starwatch sur Overwatch 2 : date, Secours Galactiques et plus

La Saison 4 d’Overwatch 2 a introduit un nouvel événement, Starwatch, qui offre aux joueurs la possibilité de gagner des récompenses uniques. Voici tout ce que vous devez savoir pour prendre part à cet événement et découvrir le mode Secours Galactiques.

La Saison 4 d’Overwatch 2 a renforcé la popularité du FPS de Blizzard grâce à l’arrivée d’un nouveau héros de soutien, Vital, et à l’introduction de certains ajustements très attendus du mode compétitif.

Alors qu’il va falloir patienter encore plusieurs semaines avant l’arrivée de la Saison 5, les développeurs ont annoncé qu’ils comptaient apporter un second souffle à cette quatrième saison avec un nouvel événement qui permet aux joueurs découvrir un nouveau mode ainsi qu’une version retravaillée d’une ancienne carte. Voici tout ce que vous devez savoir au sujet de Starwatch pour en profiter pleinement.

Jusqu’à quand Starwatch sera-t-il disponible sur Overwatch 2 ?

Starwatch a fait ses débuts en jeu le mardi 9 mai et il fermera ses portes le lundi 22 mai. Cela donne aux joueurs un peu moins de deux semaines pour découvrir le nouveau mode et débloquer toutes les récompenses proposées.

Secours Galactiques est un mode Attaque avec quatre points de capture dans lequel les joueurs doivent choisir entre rejoindre les Sentinelles rebelles ou servir l’Empire infini.

Certains héros ont d’ores et déjà prêté allégeance à l’Empire, dont Sigma, Ange et Sojourn. Pendant ce temps, des personnages comme Torbjorn et Bouldozer ont promis d’aider les Sentinelles rebelles.

Les matchs se déroulent sur une version retravaillée de la carte Colonie Lunaire Horizon, qui n’a pas été vue dans les matchs compétitifs depuis le premier Overwatch. Bien que la disposition soit familière aux vétérans, de nouvelles tourelles et les barils sont venus bousculer le gameplay.

Les récompenses de l’événement Starwatch

Blizzard a révélé qu’un skin épique de Bouldozer sera disponible lors de l’événement Starwatch d’Overwatch 2, qui voit le héros revêtir l’uniforme des Sentinelles rebelles. De multiples récompenses comme des charmes sont également d’actualité.