Il recrée le château de Poudlard d’Harry Potter sur Minecraft après 6 ans de travail

Si la communauté de Minecraft n’a plus rien à prouver en termes de créativité, celle-ci ne cesse de nous époustoufler comme le témoigne cette reproduction du château de Poudlard d’Harry Potter.

Harry Potter est une franchise très appréciée qui a fasciné la plupart des gens dans le monde, grâce à son univers fictif de magie, centré sur l’école de sorcellerie Poudlard.

Et récemment, un joueur Minecraft extrêmement talentueux (et patient) a partagé sa création du château de Poudlard dans ses moindres détails.

L’utilisateur Reddit ducky_67, a publié le 28 août un clip présentant le rendu de son travail acharné de 6 années durant lesquelles il a entièrement recréé Poudlard et ses environs, dans le monde de Minecraft.

De la cabane d’Hagrid et de son potager au terrain de Quidditch, en passant par l’iconique Grande salle et son plafond magique ou encore la mystérieuse Chambre des Secrets, le moins que l’on puisse dire, c’est que le résultat final est absolument époustouflant.

Afin de pouvoir reproduire parfaitement chaque zone de Poudlard, ducky_67 s’est inspiré du sixième film, Harry Potter et le Prince de sang-mêlé.

De plus, cet artiste a également fait de nombreuses recherches sur internet afin d’avoir le plus d’images possible de chaque pièce du château.

Bien évidemment, les retours des fans sur cette folle création ont été unanimes, et de nombreux ont réclamé un lien pour télécharger la carte afin de pouvoir se balader dans Poudlard.

Cependant, comme l’a indiqué ducky_67, le lien de téléchargement de cette carte sera disponible une fois que toutes les parties de celle-ci seront terminées à 100%.

Forêt interdite, village de Pré-au Lard, les idées d’extension sont nombreuses et variées.

Mais en attendant de découvrir par vous-même cette folle création du château de Poudlard, vous pouvez visionner encore et encore cette incroyable vidéo de présentation.