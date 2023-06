Comment obtenir de la Netherite dans Minecraft – Guide et astuces

La Netherite est le matériau le plus résistant de Minecraft, et obtenir ce précieux alliage n’est pas simple. Découvrez comment vous en procurer mais aussi comment l’utiliser.

Si le diamant a longtemps été le matériau le plus robuste de Minecraft, la Netherite, introduite sur le jeu en 2020, a chamboulé l’ordre des choses. En effet, la Netherite est un alliage extrêmement robuste, permettant de fabriquer les équipements les plus solide du jeu !

Vous l’aurez deviné à son nom, la Netherite se trouve uniquement dans le Nether. Du moins, c’est dans ces tréfonds pas franchement rassurants que vous pourrez trouver l’ingrédient permettant de synthétiser ce précieux alliage.

Comment obtenir de la Netherite dans Minecraft ?

Munissez-vous d’une Pioche en Diamant – et du matériel de survie nécessaire – et rendez-vous dans le Nether. Creusez jusqu’à atteindre le niveau 9-21. On peut trouver des Débris Antiques entre les couches 7 et 119, mais c’est bien dans la tranche 9-21 que les chances d’en trouver sont optimales. Minez jusqu’à trouver 4 Débris Antiques. Vous les trouverez en filon d’1 à 3 blocs. La ressource ne peut être récupérée que si le bloc est miné avec une pioche en diamant ! Ramenez vos trouvailles à la surface et utilisez un four pour les raffiner. Combinez les 4 Fragments de Netherite obtenus avec 4 Lingots d’Or pour obtenir un Lingot de Netherite. Combinez le Lingot de Netherite avec n’importe quel équipement/arme en diamant pour l’améliorer via une Table de Forgeron (4 planches de bois et 2 lingots de fer pour fabriquer une table).

Vous pouvez enchanter vos équipements en Netherite de la même manière que vos objets fabriqués avec d’autres matériaux.

Néanmoins, faites bien attention aux objets en diamant que vous choisissez d’améliorer ! Lorsque vous transformez par exemple une Épée en Diamant en Épée en Netherite, vous perdez l’enchantement actuel. Pensez donc à toujours améliorer votre équipement avant de procéder à l’enchantement.

Si la Netherite est devenue le matériau le plus résistant pour les pièces d’équipement, raffiner toute votre panoplie avec ce métal va vous prendre un peu de temps. En effet, il faut à chaque fois 4 Fragments de Netherite (donc 4 Débris Antiques) et 4 Lingots d’Or pour créer un seul Lingot de Netherite.

De plus, vous ne trouverez pas des Débris Antiques comme vous trouvez du charbon. Seulement deux filons de Débris sont générés par tronçon (zone de 16 blocs de long, 16 blocs de large et 256 bloc de haut.). Un filon est forcément généré entre les niveaux 9 à 21 et contient 1 à 3 blocs, et le second filon d’1 à 2 blocs est quant à lui situé entre l’altitude 7 et 119.

De ce fait, la Netherite est plus rare que le diamant, et il va falloir se donner un peu de mal pour mettre la main sur cette précieuse ressource !