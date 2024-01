Ce nouveau set LEGO Ideas va séduire toutes les générations

LEGO vient de dévoiler le tout nouveau set LEGO Ideas, déjà disponible en précommande. Venez découvrir tous les secrets de cet arbre généalogique incroyable.

L’avantage d’être un amateur de LEGO, c’est qu’il y a des nouveautés toutes les semaines. Cela garanti de ne jamais s’ennuyer et de toujours trouver un set qui correspond à son état d’esprit et ses envies du moment. Et si jamais vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, vous pouvez créer vous-même vos propres sets. Pour cela, il vous suffit de briques LEGO et d’un peu d’imagination.

LEGO Ideas est d’ailleurs l’opportunité de partager vos créations avec la communauté LEGO. Non seulement vous pouvez inspirer d’autres, mais vous pouvez aussi espérer voir vos créations commercialisées officiellement. C’est ce qui s’est passé pour cette idée d’arbre généalogique partagée pr un fan de LEGO. Venez donc découvrir ce nouvel ensemble LEGO Ideas.

Set LEGO Ideas L’Arbre Généalogique – 21346

Ce tout nouveau set Arbre Généalogique LEGO Ideas sera disponible dès le 1 février 2024. Destiné aux adultes de 18 ans et plus, il sera un beau cadeau à offrir, à soi-même ou a un proche. Il inclut 16 crochets pour accrocher de petites photos, des messages et d’autres souvenirs en papier. Et quand bien même son allure extérieure attire l’œil par son élégance et ses couleurs vibrantes, il cache une belle surprise qui ne se voit pas au premier regard.

En effet, un compartiment caché situé à la base de l’arbre regorge d’accessoires. Des feuillages adaptés à la saison, un avion et un cerf-volant pourront être ajoutés aux branches de l’arbre en fonction des saisons et de vos propres envies et souvenirs. De plus, 4 nichoirs, 2 oiseaux et 1 papillon des Philippines permettront d’agrémenter la décoration de votre arbre généalogique. Il y a également des éléments « fleurs » à placer sur l’herbe ainsi que de nombreux autres éléments pour personnaliser ce décor à votre gout : des jumelles, des aliments, des patins à roulettes et une loupe. Enfin, une plaque nominative « Our Family » peut être positionnée à sa base.

Composé de 1040 pièces, cet Arbre généalogique mesure plus de 29 cm de haut, 18 cm de large et 18 cm de profondeur. Il ravira tout membre de la famille qui y verra un beau moyen d’éterniser de beaux souvenirs familiaux.

Ce set sera disponible au prix de 89,99€.