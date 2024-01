LEGO dévoile le Martin-Pêcheur, une nouveauté de la Collection Faune

La nouvelle création de LEGO, le Martin-pêcheur (10331), vient enrichir la Collection Faune. Cet ensemble, destinée aux plus de 18 ans, représente avec finesse l’oiseau aux couleurs bleu et orange.

Vendu à €49.99, le kit LEGO Icons de 834 pièces du Martin-pêcheur (10331). Il s’inscrit dans la continuité de la Collection Botanique et rejoint la toute nouvelle Collection Faune. Bien que LEGO ait déjà introduit des oiseaux dans des gammes telles que Creator 3-en-1, ce modèle se distingue par sa complexité et son réalisme.

Le modèle reproduit fidèlement le martin-pêcheur commun. Répandu en Eurasie et en Afrique du Nord, on découvre avec plaisir avec ses couleurs vives, son long bec et sa queue courte. L’oiseau est représenté perché sur une branche, au-dessus de l’eau, dans une pose typique des clichés de photographe. Le détail des vagues est rendu grâce à une plaque transparente spéciale, initialement conçue pour le Château de Himeji (LEGO 21060). Enfin, petit détail : Un poisson peut être accroché dans le bec du Martin-Pêcheur pour encore plus de réalisme.

Le Martin-pêcheur (10331) rejoint l’ensemble LEGO Les perroquets Ara (31211) de la Collection Faune de LEGO. Cette collection se distingue par sa diversité, incluant des ensembles LEGO Art et LEGO Icons. L’élégante Collection Faune s’adresse actuellement aux grands enfants de 18 and et plus.

Ce martin-pêcheur en briques pourrait être le précurseur d’une série d’oiseaux en briques. En attendant, l’ensemble LEGO Martin-pêcheur (10331) et ses 834 pièces sera disponible dès le 1ᵉʳ février 2024 pour €49.99.

