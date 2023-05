LoL : La puissance du rework de Neeko démontrée avec un backdoor machiavélique

Un joueur de League of Legends a mis en évidence la véritable puissance du rework de Neeko avec un backdoor sous forme de sbire.

League of Legends, le MOBA de Riot Games, propose une liste de personnages absolument gargantuesque. Avec plus de 160 champions, chaque joueur peut facilement trouver chaussure à son pied sous. Comme si cela n’était pas suffisant, Riot Games prend soin d’offrir aux champions les plus anciens – ou les plus bancals – des refontes massives pour les remettre au goût du jour.

Le rework le plus récent de League of Legends concerne Neeko, le “Caméléon Curieux”. Son passif a été considérablement amélioré, permettant à Neeko de prendre l’apparence de presque tout ce qu’elle veut, à condition que la cible soit neutre ou alliée. Cela inclut les sbires, les monstres de la jungle et même les balises de vision.

S’il est encore bien tôt pour deviner quelles utilités la communauté trouvera au don de changeforme de Neeko, un joueur a déjà mis le doigt sur une stratégie hilarante.

Un joueur de LoL infiltre la base ennemie sous la forme d’un sbire

L’utilisateur Reddit MellowShriek approchait de la fin de sa partie de LoL lorsqu’un backdoor raté de la part de son Sion laissa le Nexus ennemi avec seulement quelques PV.

Heureusement, Mellow a immédiatement mis en place un stratagème machiavélique pour s’infiltrer discrètement dans la base ennemie et finir le boulot. Se déguisant en sbire à distance, il avança tranquillement parmi une vague de sbire, passant tous près de plusieurs ennemis.

Plus inquiétés par les alliés de Neeko que pas quelques malheureux sbires, les ennemis ont fait l’erreur cruciale de laisser la Neeko déguisée traverser leur ligne de défense pour finir le Nexus avec style.

Neeko a fait l’objet d’un véritable engouement de la part des joueurs ces derniers temps, qui ont été nombreux à l’essayer, notamment dans la jungle. Bien que son taux de victoire ait légèrement baissé suite au rework, beaucoup pensent qu’elle regagnera de sa superbe lorsque les joueurs arrêteront de s’amuser de manière peu optimale avec son passif.