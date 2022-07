Quand se déroule le prochain tournoi Clash sur League of Legends ? Format, date et plus

Ludovic Quinson . il y a 3 heures

Vous souhaitez vous inscrire au prochain tournoi Clash de League of Legends avec vos amis afin de défier d’autres équipes ? Découvrez donc quand va débuter le prochain tournoi.

Si vous voulez vous mesurer aux meilleurs joueurs de League of Legends, Clash est alors ce qu’il y a de mieux. Tout au long de l’année, Riot organise des tournois auxquels les joueurs réguliers peuvent participer avec leurs amis, avec des récompenses à la clé.

Les tournois Clash se déroulent assez fréquemment et le prochain est toujours à portée de main.

Comment s’inscrire ? Quand va se dérouler le prochain tournoi et quel est son format ? Toutes les informations nécessaires sont disponibles ici.

Qu’est-ce que le Clash ?

Clash un mode de jeu compétitif dans lequel vous et quatre autres joueurs faites équipe afin d’affronter d’autres équipes de votre niveau.

Lors de chaque tournoi, huit équipes sont réunies dans un tableau à élimination unique. Si vous perdez votre premier match, vous aurez alors une chance de vous racheter dans le bracket de consolation, mais les récompenses seront moindres.

Vous serez classé contre des équipes de même rang dans votre catégorie. Il existe quatre niveaux dans Clash allant du palier IV, le plus bas, au palier I, le plus élevé qui sont basés sur le classement moyen de votre équipe et sur vos précédentes performances dans Clash.

Quand aura lieu le prochain tournoi Clash de League of Legends ?

Le prochain événement Clash est la Coupe des Îles obscures qui se déroulera les jours suivants :

Jour 1 : 9 juillet

Jour 2 : 10 juillet

Jour 3 : 23 juillet

Jour 4 : 24 juillet

La Coupe des Îles obscures suivra le format éprouvé du bracket à huit équipes à simple élimination, alors réservez-vous quelques heures chaque soir afin de jouer toutes vos parties.

Si vous manquez cet événement Clash, assurez-vous de garder les week-ends suivants libres, puisque Riot Games a récemment publié le calendrier complet pour 2022 :

Riot Games Réunissez vos amis et préparez-vous pour le prochain tournoi de Clash de League of Legends.

Calendrier Clash de 2022

Tournoi Clash Dates Coupe d’Ionia 19-20 Février 5-6 Mars Coupe de Freljord 19-20 Mars 2-3 Avril Coupe de Piltover 16-17 Avril 30 – 1er Mai Inconnu 14-15 Mai 21-22 Mai Coupe de Demacia 11-12 Juin 25-26 Juin Coupe des Îles obscures 9-10 Juillet 23-24 Juillet Coupe de Zaun 6-7 Août 20-21 Août Coupe de Noxus 3-4 Septembre 17-18 Septembre Inconnu 1-2 Octobre 15-16 Octobre Inconnu 19-20 Novembre 3-4 Décembre

Comment s’inscrire à Clash dans League of Legends ?

Avant de vous lancer dans l’action, vous devez vous assurer que votre compte League est éligible. Si vous avez atteint le niveau 30, que vous avez vérifié votre compte League par SMS et que vous avez un rang dans la file Solo ou Flex, vous pouvez alors jouer à Clash.

À partir de là, il vous suffit de trouver quatre autres amis et de les ajouter à votre équipe dans la catégorie Clash du client. Vous devrez tous payer un droit d’entrée avec des tickets.

Une fois les droits payés, vous devrez attendre que votre bracket se débloque le jour même pour pouvoir commencer à jouer. Vous devrez vous inscrire à chaque tournoi individuellement, donc si vous voulez jouer plusieurs fois par week-end, assurez-vous de vous inscrire deux fois.

Quelles sont les récompenses offertes pour Clash ?

Gagner dans Clash vous donne des points de victoire, qui servent à débloquer une bannière sur votre profil de LoL.

En plus de cela, votre bannière s’affichera dans la lane de votre choix sur la Faille à chaque fois que vous vous connecterez. Plus vous gagnez, plus votre bannière sera belle.

Lorsque vous remportez un Clash, vous gagnez également un trophée. Les trophées sont affichés sur votre profil, ainsi que sur la Faille pendant deux semaines.

Quel que soit le résultat, tous les joueurs recevront une orbe ou une capsule Clash, selon le fait qu’ils se sont inscrits avec un ticket normal ou premium.

Riot Games Plus vous gagnez de parties dans Clash, plus votre bannière est décorée.

Ces dernières contiennent plus de récompenses en fonction de votre résultat, la capsule premium contenant plus de cadeaux que l’orbe ordinaire.

Les orbes et les capsules contiennent des skins de balise, des fragments de skin, des logos Clash, des émotes et bien d’autres choses encore…

Et voilà vous savez maintenant tout sur le tournoi Clash de League of Legends. Il ne vous reste plus qu’à vous rendre sur le jeu afin de vous inscrire avec vos amis pour affronter d’autres équipes ce week-end.