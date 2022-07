Les réflexes surhumains de Faker font halluciner la communauté LoL

more

Load More

Légende de l’esport, source intarissable de memes et véritable visage de la compétition LoL, Faker ne semble pas près de prendre sa retraite. Cette année encore, T1 présente un niveau de jeu impressionnant, faisant espérer à une myriade de fans qu’un quatrième trophée des Worlds pourrait bien attendre le G.O.A.T en 2022.

Ce n’est clairement pas la première fois que les internautes hallucinent devant le niveau de jeu du midlaner. Depuis des années déjà, d’innombrables montages s’amusent notamment de son multi tasking hors norme et de la manière qu’il a de jouer tout en regardant constamment le tableau des scores et les actions se déroulant partout sur la map.

faker is a robot im convinced https://t.co/GbsWUnvRI6

Le clip a rapidement été partagé sur les réseaux sociaux, et joueurs amateurs comme professionnels du milieu y sont allés de leur petit commentaire pour saluer le niveau de jeu stratosphérique du prodige coréen.

Juste avant la fin de la canalisation du back, une lance de la Nidalee ennemie a émergé du brouillard de guerre, avec la ferme intention de récolter un précieux kill sur Faker. En une fraction de seconde, le G.O.A.T a fermé le tableau des scores et lancé sa parade afin de nullifier les dégâts qui l’auraient sans le moindre doute tué. Impassible et inexpressif, Faker a continué sa partie comme si de rien n’était.

Dans un récent stream sur la plateforme AfreecaTV, Lee Sang-Hyeok jouait tranquillement à League of Legends devant de nombreux fans. Aux commandes de Fiora, le triple champion du monde entama son back, profitant de ces quelques secondes pour regarder la boutique et le tableau des scores.

Au fil des années, d’autres joueurs sont venus contester la domination absolue de Faker, mais aucun n’a jamais égalé l’aura légendaire du G.O.A.T. De plus, le midlaner de T1 (anciennement SKT T1) n’a clairement pas à rougir de son niveau de jeu actuel. Près de 10 ans après ses débuts, le prodige est toujours capable de coups d’éclats ahurissants.

Surdoué mécaniquement et en avance sur son temps, il deviendra bien vite l’incontestable meilleur joueur du monde pour nombre de fans. La suite de sa carrière ne fera que le confirmer, puisqu’il est le seul joueur de League of Legends à avoir remporté trois fois les Worlds.

Si vous n’avez ne serait-ce qu’effleuré le monde de l’esport League of Legends, le pseudonyme Faker ne peut pas vous être inconnu. En 2013, ce jeune prodige coréen a écrasé toute concurrence, offrant son premier titre des Worlds à la Corée du Sud et à la prestigieuse écurie SKT.

La légende vivant de League of Legends , Lee “Faker” Sang-Hyeok, a choqué la communauté en démontrant en stream ses réflexes surhumains.

by Cyril Pomathiod