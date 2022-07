Les joueurs de League of Legends outragés après l’augmentation du prix RP de plus de 20%

Joueurs de League of Legends, préparez-vous à l’impact. Riot augmente le prix de la monnaie premium du jeu, les Riot Points (RP), jusqu’à 20 % dans certaines régions, et la communauté ne le prend pas très bien, à juste titre.

Riot ajuste régulièrement le prix des RP entre les pays et les régions afin de rester en phase avec les fluctuations économiques. Cependant, le développeur a annoncé que l’une de ses plus grosses hausses de prix allait avoir lieu dans quelques semaines.

À partir du 19 août, Riot Games a annoncé qu’il augmentait les prix des RP et des pièces TFT pour tenir compte de l’inflation.

Advertisement

Lire aussi – Comment obtenir des skins gratuits sur League of Legends – Juillet 2022

Certaines régions sont plus touchées que d’autres. Pour les joueurs d’e France, ils peuvent s’attendre à une augmentation d’environ 10%. Cependant, certains pays d’Europe comme la Pologne doivent s’attendre à des hausses de plus de 20 %.

Comprenant parfaitement qu’une augmentation des prix ne serait pas de bon augure pour ses joueurs, Riot Games organise un événement promotionnel au cours duquel elle offre des pièces RP et TFT en bonus sur tous les achats.

La promotion démarre dans toutes les régions du 14 au 31 juillet. Mais après la promotion, le prix va grimper en flèche.

Advertisement

La communauté est indignée, critiquant la décision de Riot Games d’augmenter les prix.

Un utilisateur de Reddit a déclaré en plaisantant : “Il est logique d’augmenter les prix du RP, car l’expédition du RP en Europe sera beaucoup plus coûteuse maintenant.” Comme le RP est et sera toujours une monnaie virtuelle pour un jeu en ligne, les membres de la communauté s’interrogent sur la validité de l’argument de l’inflation.

Cependant, comme les prix de tous les biens dans le monde entier s’envolent, cet ajustement n’était qu’une question de temps, pas de possibilité.

Advertisement

Bien qu’aucun argument économique ne puisse justifier une telle augmentation, League of Legends reste malgré tout Free to Play et il est vrai que les coûts de maintenance des serveurs ont augmenté avec l’énergie grimpant en flèche.

Malgré tout, une hausse d’une telle ampleur ne résulte certainement pas d’une nécessité, mais certainement plus de la cupidité des “têtes pensantes”.