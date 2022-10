Guide Blitzcrank jungle sur LoL : build, runes, stratégie…

Rédacteur en chef adjoint, Cyril aime faire les tableaux Excel les plus compliqués possible afin que personne ne puisse les utiliser quand il n'est pas là. Le reste du temps, il bouffe tout le contenu e-sport qui lui passe sous le nez, et défendra toujours avec une impartialité TOTALE la supériorité de Fnatic. Contact : [email protected]

Blitzcrank a trouvé sa place dans la jungle avec le patch 12.19 de League of Legends. Découvrez le build, les runes et la stratégie qui vous permettra d’écraser vos ennemis.

Si l’on connait tous le potentiel de roaming redoutable de Blitzcrank sur LoL, son kit de compétences ne lui permettait jusqu’alors pas de pouvoir nettoyer la jungle efficacement pour enchaîner les ganks dévastateurs.

Avec le patch 12.19, notre golem de vapeur peut désormais se débarrasser des monstres avec une grande facilité. En effet, zon Z – Surcharge et son E – Poing d’Acier offrent d’excellents dégâts bonus contre les monstres.

Si vous souhaitez connaitre les meilleurs builds, runes et stratégies pour Blitzcrank jungle, vous êtes au bon endroit !

Les meilleurs builds de Blitzcrank jungle

Blitzcrank jungle – Build tank

Vous n’êtes pas sans savoir qu’une grande partie de la puissance de Blitzcrank repose sur son incontournable Grappin Propulsé, qui peut offrir des kills faciles à votre équipe tout au long de la partie.

C’est bien plus le puissant contrôle que les dégâts de la compétence qui font de Blitzcrank un champion utile, et c’est pourquoi Blitzcrank est terrifiant même avec un build full tank.

Pour ce build, on cherchera à maximiser la mobilité et l’accélération de compétence afin que Blitzcrank soit une véritable plaie pour l’équipe adverse, enchaînant les CC dévastateurs.

Objets

En tant que tank, Blitzcrank aura avec ce build l’objectif d’occuper la ligne de front. Ces excellentes stats défensives lui permettront ainsi de prendre les coups à la place de son équipe et de se mettre en danger pour tenter des grappins.

Le Gantelet Cryopirique lui permet non seulement de nettoyer la jungle grâce à ses dégâts de zone, mais aussi de s’assurer que ses cible ne puissent pas s’enfuir.

Évidemment, il est conseillé d’adapter les items et leur ordre d’obtention au profil de dégâts de l’équipe adverse.

Runes

Opter pour Rush Phasique permet à Blitzcrank de se déplacer plus facilement dans la mêlée après avoir touché un ennemi de son Grappin. De plus, l’arbre Sorcellerie donne accès à Manteau Nuageux, Célérité et Marche sur l’eau qui son’t d’excellentes runes de mobilité.

Enfin, l’arbre Inspiration est un second choix évident puisque Canaliportation Hextech est un outil formidable pour Blitzcrank afin de trouver des angles de Grappin surprenants.

Compétences

En début de partie, monter le Z permet à la fois d’accélérer le nettoyage de la jungle mais aussi de maximiser la mobilité de Blitzcrank. En second, on montera le Grappin pour réduire son délai de récupération.

Évidemment, on mettra des points dans le R dès que possible afin d’accélerer le nettoyage de la jungle grâce au passif et pour profiter d’un puissant silence en combat.

Blitzcrank jungle – Build AP

Blitzcrank a toujours disposé d’énormes ratio AP, mais son rôle de support ne lui permettait que difficilement d’acquérir les ressources nécessaires pour acheter les objets nécessaires à ce build.

En tant que jungler, vous aurez accès à plus de golds et donc pus d’items, rendant ce build fun nettement plus efficace.

Objets

Ce build se concentre sur les nouvelles propriété du Z de Blitzcrank, qui inflige des dégâts en %PV max à chaque attaque de base.

Puisque Blitzcrank dispose d’excellents ratio AP, la Dent de Nashor est l’objet parfait pour augmenter drastiquement les dégâts du golem.

Avec ces objets, Blitzcrank peut nettoyer la jungle à toute vitesse, profiter d’un DPS surprenant lorsque les combats s’éternisent, et bien évidemment OS les champions squishy adverses au moindre grappin touché.

Runes

Afin de profiter des excellentes auto-attaques de Blitzcrank, il est conseillé d’opter pour l’arbre Précision et Tempo Mortel. Dans les combats qui s’éternisent, vous atteindre une vitesse d’attaque colossale qui profitera à votre Dent de Nashor comme à votre Z.

Compétences

Blitzcrank jungle – Build hybride

Pourquoi choisir entre dégâts et tanking lorsqu’on peut avoir les deux ? Avec ce build hybride, Blitzcrank est capable de survivre à nombre d’assauts tout en infligeant des dégâts surprenants.

Objets

La Dent de Nashor est le cœur de l’arsenal offensif de Blitzcrank. Il profite énormément de l’AP, et plus encore de la vitesse d’attaque qui se couple à merveille avec les dégâts à l’impact de son Z.

Pour la suite de la partie, optez pour des objets de tankin, d’accélération de compétence et de mobilité pour être toujours plus oppressant pour les carry adverses.

Runes

Avec un bon tanking et une excellente vitesse d’attaque, ce build hybride permet de rester longtemps au cœur de la mêlée.

Vous pourrez sans grande difficulté accumuler les stacks de Conqueror pour profiter de stats boostées.

Compétences

Stratégie : comment gagner avec Blitzcrank jungle

La clé de la victoire pour Blitzcrank jungle réside bien souvent dans le début de partie. En effet, le golem est un excellent ganker, et c’est pouruqoi mettre l’accent sur le farming de la jungle serait une grave erreur.

De plus, Blitzcrank n’a aucun dégât de zone, ce qui rend les corbins et les golems particulièrement ennuyeux à vaincre.

En début de partie, optez pour un clear Rouge > Bleu > Gromp pour atteindre rapidement le niveau 3, et commencez immédiatement à gank.

Tout au long de la partie, vous ne devriez nettoyer vos camps les plus difficiles (corbins et golems) que si vous n’avez absolument rien d’autre à faire.

En milieu et fin de partie, vous devriez être le véritable métronome de votre équipe, puisque ce son bien souvent vos grappins dans des moments clés qui pourront faire basculer la partie en votre faveur.