Des familiers junglers arriveraient sur LoL pour la Présaison 2023

Un article des développeurs de LoL publié par inadvertance a dévoilé des nouveautés de la Présaison 2023. Des familiers bientôt dans la jungle ?

Chaque nouvelle Saison est l’occasion pour Riot Games d’introduire des changements majeurs sur League of Legends. La Présaison 2023 ne fera pas exception à la règle, et une fuite due à une petite erreur des développeurs donne un avant goût de ce qui nous attend.

En effet, un billet de blog publié sur le site officiel de League of Legends et retiré rapidement a révélé des changements conséquents prévus pour la jungle : portée et reset des camps, itinéraires conseillés… et même un familier pour vous aider !

La jungle de League of Legends sera plus accueillante pour les nouveaux joueurs

Dès les premières lignes du billet de blog officiel, l’auteur est clair : la jungle est un rôle très dur à jouer, qui demande d’avoir des yeux partout, de gank, de poser de la vision… le tout en nettoyant efficacement ses camps.

Nous ne voulons pas que la majorité des joueurs évitent activement de jouer un rôle, et la vérité est que nous avons échoué concernant la jungle.

La complexité du rôle rend la vie dure aux équipes d’équilibrage tant l’écart de performances des champions de jungle peut être abyssal entre la scène pro où chaque déplacement est optimisé, et les parties de bas niveau où le niveau d’optimisation du pathing est bien moindre.

Riot Games Optimiser le clearing : une tâche qui fait peur aux nouveaux joueurs ?

Le constat est sans appel : jungler est un rôle puissant, mais bien trop difficile à appréhender pour les débutants.

Pour palier au problème, plusieurs solutions sont déjà envisagées par Riot Games, et arriveront certainement à la présaison 2023.

“Nous explorons certains changements comme une aide à l’itinéraire de jungle. Imaginez quelque chose similaire aux objets recommendés, mais qui à la place vous indique comment faire votre first clear. C’est un élément crucial dans la maîtrise du rôle.

Nous étudions également la possibilité d’ajuster le fonctionnement du leashing, notamment leur portée et les règles de reset. Quand tu débutes à ce rôle et que tu perds accidentellement l’agro du camp, tu as vraiment l’impression d’avoir tout perdu.”

Des familiers dans la jungle ?

Le changement le plus étonnant concernant la jungle en présaison 2023 concerne sans aucun doute les objets destinés aux junglers. En effet, Riot Games n’est pas pleinement satisfait avec le système actuel :

Les objets actuels sont fonctionnels, mais il ne sont pas vraiment excitants ou – surtout pour le Red Smite – facilement compréhensibles.

Afin de donner un caractère unique aux items, les développeurs vont donc instaurer une toute nouvelle mécanique : les familiers.

Riot Games Dans les premiers tests, c’est un petit loup qui aide le jungler à nettoyer ses camps

Cette fonctionnalité a encore bien des secrets, mais l’auteur explique qu’un petit familier assistera le jungler dans son nettoyage de la jungle. Le familier grandira à mesure que son maître tuer des monstres, jusqu’à devenir assez grand pour buff le jungler.

Dans la version du test donnée en exemple, c’est un petit loup qui suit le jungler. Il reçoit un missile et devient plus petit à chaque fois que son maître nettoie un camp de jungle. Lorsque le loup devient minuscule, il saute sur la tête de son maître et lui octroie des bonus permanents.

Évidemment, tous ces changements ne sont pas définitifs, et beaucoup de choses peuvent encore bouger avant la mise en place de la Présaison 2023. Si une chose est sûre, c’est que Riot Games est bien décidé à rendre la jungle plus accueillante pour les nombreux joueurs qui n’osent pas y mettre les pieds.

Restez informés des derniers changements prévus sur League of Legends grâce à notre Patch Note PBE.