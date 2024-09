Cet objet de LoL est si puissant qu’il peut anéantir les deux équipes en même temps

Un objet de League of Legends est si puissant qu’il peut complètement anéantir les deux équipes en même temps, obtenant ainsi deux pentakills presque instantanément.

League of Legends propose une grande variété d’objets à choisir. Les objets sont un élément central du jeu, et modifient considérablement la manière dont votre champion se comporte et performe en combat. Ils déterminent souvent dans quel domaine votre personnage excelle, et la plupart des champions ont des builds spécifiques pour chaque objet.

C’est encore plus vrai lorsque l’on prend en compte que les objets légendaires possèdent généralement des bonus spéciaux qui leur confèrent encore plus de puissance que leurs composants. Ces bonus peuvent aller des dégâts supplémentaires aux ralentissements, en passant par des objets actifs qui offrent des effets puissants.

L’un des objets les plus puissants est le bien-aimé Poignard de Statikk. Initialement retiré du jeu, cet objet a fait son retour en force. Des ajustements ont un peu atténué sa puissance, mais l’objet continue de semer le chaos, comme le démontre ce clip ridicule.

Lorsqu’un joueur utilise le Poignard de Statikk et élimine un adversaire, une chaîne d’éclairs est envoyée pour électrocuter tout ennemi à proximité, enchaînant un nombre infini de cibles tant qu’il y a quelque chose à frapper. Cet effet peut aussi se déclencher sur lui-même, ce qui, dans les bonnes circonstances, peut devenir complètement incontrôlable.

C’est exactement ce qui s’est passé dans la vidéo de jeffreyseh, où le Poignard de Statikk s’est continuellement déclenché à chaque mort, décimant complètement les deux équipes.

Si vous regardez de près, Renata utilise son ultime sur Vayne, ce qui la force à attaquer sa propre équipe, tuant ainsi Veigar. Cela déclenche le Poignard de Statikk, qui enchaîne entre les deux équipes, infligeant des quantités ridicules de dégâts.

Le résultat est l’anéantissement total des deux équipes, à cause de la propagation massive des éclairs entre les 10 champions et leurs minions. Et comme Vayne était la détentrice du Poignard de Statikk, elle obtient un pentakill pour son équipe, tandis que Renata obtient également un pentakill pour la sienne, puisqu’elle avait utilisé son ultime sur Vayne.

Alors, si vous cherchez à semer le chaos et à surprendre vos adversaires, ce trick est fait pour vous. Avec un peu de chance et les bonnes circonstances, vous pourriez anéantir les deux équipes et décrocher non pas un, mais deux pentakills en un éclair. N’attendez plus, équipez-vous de cet objet légendaire et tentez de reproduire cet exploit par vous-même dans vos prochaines parties de League of Legends.