Zelda: Echoes of Wisdom – Les 5 meilleurs Échos pour affronter les boss

Vous ne voudrez pas passer à côté des cinq Échos de Zelda: Echoes of Wisdom que nous avons sélectionnés car ils vont vous permettre d’éliminer facilement les boss les plus redoutables. Voici donc comment les débloquer, ce qu’ils font et combien d’énergie ils coûtent à utiliser.

Zelda peut invoquer plus de 100 Échos dans Echoes of Wisdom. Ces invocations de monstres varient des terrifiants Lynels aux adorables slimes. Malgré la quantité impressionnante d’Échos disponibles à collecter, seuls quelques-uns valent vraiment la peine d’être utilisés contre les boss des donjons.

Après tout, les plus puissants vous aideront à terrasser chaque boss monstrueux, quelle que soit leur taille. Voici donc les meilleurs et plus puissants Échos que tous les joueurs devraient utiliser dans leur partie de Zelda: Echoes of Wisdom.

Les cinq meilleurs Échos

1. Écho de Lynel

Nintendo L’Écho de Lynel est la meilleure invocation du jeu.

Coût en énergie : 6 (5 avec amélioration d’énergie)

: 6 (5 avec amélioration d’énergie) Où le trouver : Forêt Ancestrale

Le Lynel est le meilleur Écho dans Zelda: Echoes of Wisdom. Il a la plus grande puissance de dégâts de toutes les invocations du jeu et peut éliminer la plupart des ennemis non-boss en un seul coup de son épée colossale.

Comme si cela ne suffisait pas, l’Écho de Lynel dispose également d’une mobilité fantastique. Cela signifie que vos ennemis ne pourront pas éviter ses dégâts. L’Écho de Lynel a aussi beaucoup de points de vie, ce qui lui permet d’encaisser de nombreux coups. Si vous avez du mal face à l’un des boss du jeu, vous voudrez certainement l’utiliser.

Contrairement à d’autres Échos du jeu, le Lynel nécessite quelques étapes supplémentaires avant de pouvoir être débloqué. Assurez-vous de consulter notre guide complet ici.

2. Écho du Moblin à Lance niv. 3

Nintendo Le Moblin à Lance niv. 3 peut bloquer les attaques entrantes.

Coût en énergie : 5 (4 avec amélioration d’énergie)

: 5 (4 avec amélioration d’énergie) Où le trouver : dans la Forêt d’Ussude

Vient ensuite le Moblin à Lance niv. 3. Ce colosse manie une grande lance et possède un bouclier robuste. Contrairement aux autres Échos de cette liste, le Moblin à Lance est capable de bloquer les attaques ennemies.

Cela le rend particulièrement utile lorsque vous avez besoin d’une unité résistante pour distraire vos adversaires. J’ai souvent utilisé le Moblin à Lance lors de combats de boss, notamment contre ceux qui utilisent des attaques à distance.

Veillez simplement à placer le Moblin à Lance à proximité de vos ennemis, car sa vitesse de déplacement est assez limitée.

3. Échos du Sorcier de Feu / Sorcier de Glace / Sorcier Électrique

Nintendo Les Sorciers sont les meilleures unités à distance du jeu.

Coût en énergie : 5 (4 avec amélioration d’énergie)

: 5 (4 avec amélioration d’énergie) Où les trouver : Temple d’Ordinn, Temple de Lanelle, Temple de Firone

Les trois Sorciers dans Zelda: Echoes of Wisdom sont de loin les unités aériennes les plus utiles du jeu. En effet, chacun d’eux est doté d’une attaque élémentaire, ce qui permet d’éliminer rapidement les boss ayant des faiblesses au feu, à la glace ou à l’électricité.

Chaque Sorcier fonctionne de la même manière : ils attaquent l’ennemi avec leur énergie élémentaire avant de se téléporter. Je recommande d’invoquer les Sorciers en rafale pour éviter l’animation de téléportation, qui prend un peu de temps entre les attaques.

4. Écho de Peahat

Nintendo Le Peahat peut être acquis dès le début, à condition d’avoir l’énergie nécessaire pour l’utiliser.

Coût en énergie : 3 (2 avec amélioration d’énergie)

: 3 (2 avec amélioration d’énergie) Où le trouver : Plaine d’ussude

Le Peahat est essentiellement la version Beyblade de Zelda: Echoes of Wisdom. Cette plante géante ne paie peut-être pas de mine, mais ne sous-estimez pas sa capacité à décimer d’un seul coup des vagues d’ennemis de bas niveau.

Lorsqu’il est invoqué, Peahat fait tourner ses racines épineuses et attaque tous les ennemis à proximité. Rendez-vous dans la Plaine d’Ussude et récupérez cet Écho dès le début pour neutraliser vos ennemis. Attention cependant, Peahat est très vulnérable au feu, alors envisagez d’utiliser les autres options de cette liste s’il y a des flammes à proximité.

5. Écho de Morquin

Nintendo Il n’y a pas de moyen plus sûr de nager que d’avoir deux Morquins à vos côtés.

Coût en énergie : 4 (3 avec amélioration d’énergie)

: 4 (3 avec amélioration d’énergie) Où le trouver : Sud-est des Eaux de Jabule

Malgré un coût en énergie inférieur à celui du puissant Lézalfos Lv. 3, le Morquin remporte la palme du meilleur Écho aquatique. En effet, il est beaucoup plus rapide que son homologue écailleux.

Une fois placé dans l’eau, le Morquin cible l’ennemi le plus proche et l’attaque. Le coût en énergie plus bas signifie également que vous pourrez en invoquer deux à la fois, à condition d’avoir maximisé votre jauge de Tri.

En utilisant ces Échos puissants et stratégiques, vous serez prêt à affronter les boss les plus redoutables de Zelda: Echoes of Wisdom avec efficacité et style.