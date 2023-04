XDefiant dévoile sa solution pour éviter les problèmes de spamming de MW2

L’ancien champion du monde de CoD et actuel développeur de XDefiant, Patrick ‘Aches’ Price, a révélé une fonctionnalité pour réduire le spamming, et les membres de la communauté MW2 sont jaloux.

Le dernier titre FPS d’Ubisoft, XDefiant, a attiré l’attention lors de sa bêta fermée, dépassant l’audience de Call of Duty sur Twitch. Ce shooter en arène 6v6 gratuit a reçu des critiques élogieuses, et les fans mécontents de CoD ont accueilli à bras ouverts un concurrent.

XDefiant propose 14 cartes, 18 armes et un gameplay nerveux. Le vétéran de l’industrie Mark Rubin, responsable de titres classiques tels que CoD 4, Modern Warfare 2 et 3, a dirigé le projet d’Ubisoft.

Le titre FPS en devenir puise beaucoup d’inspiration dans CoD. Pour couronner le tout, l’ancien champion du monde Call of Duty Patrick ‘Aches’ Price participe au développement du jeu, et à notamment aidé à créer une fonctionnalité de XDefiant qui ne manquera pas d’enthousiasmer les fans de CoD.

XDefiant punit les joueurs qui utilisent le snaking et le spamming

Le terme snaking fait référence aux joueurs qui se positionnent derrière un obstacle et passent rapidement de la position couchée à la position accroupie. Cela permet de jeter rapidement un coup d’œil par-dessus leur couverture et d’obtenir des informations sur la position d’un ennemi sans prendre le moindre risque.

Cette technique controversée est particulièrement répandue au plus haut niveau de CoD, et les pros de la Call of Duty League sont de plus en plus frustrés par son abus.

Lors d’un match des qualifications du Major IV, le joueur ‘Brack’ de l’équipe de Floride a utilisé à outrance le snaking lors d’un combat crucial, et les membres de la communauté compétitive ont vivement critiqué cette action.

Un joueur de XDefiant a néanmoins critiqué le jeu, pointant du doigt la pénalisations de la visé après les sauts et les glissades. En effet, utiliser une action de mouvement à répétition comme le saut ou encore la glissade punit le joueur avec un sévère malus à la visée dans XDefiant.

Aches a alors répondu, expliquant comment cette simple fonctionnalité pourrait éliminer de XDefiant les problèmes de mobilité qui rongent MW2.

“L’objectif [de cette pénalité] est d’arrêter les comportements de spam flagrants. Cependant, nous ne voulons pas empêcher les joueurs d’utiliser tous ces supers outils de mobilité, comme vous avez pu le constater.”

Le développeur de XDefiant a également confirmé qu’une pénalité de balancement de visée (ADS sway) se produit lorsqu’un joueur enchaîne rapidement des glissades, des sauts ou des accroupissements.

L’innovation de XDefiant pourrait ainsi éliminer le snaking – ou du moins sa viabilité – sans pour autant rendre cette pratique impossible. Plus un joueur alterne entre les positions accroupie et debout, plus il est lent et pénalisé au niveau de l’aiming.

Aches a ajouté que la fonctionnalité est toujours en cours de développement et est ouverte aux commentaires et suggestions d’amélioration.