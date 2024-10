What if de Goku dans Dragon Ball Sparking Zero : guide des routes alternatives

Le mode Épisode de combat de Dragon Ball Sparking Zero vous permet de vivre la saga de Goku à travers plusieurs timelines alternatives. Voici comment accéder à tous ces chemins uniques.

L’un des aspects les plus passionnants de tout jeu Dragon Ball est la possibilité de revivre les moments épiques de l’anime culte.

Le mode Épisode de combat de Dragon Ball Sparking Zero est la campagne du jeu, permettant aux joueurs de prendre le contrôle de personnages comme Vegeta, Goku, Piccolo, Gohan, et bien d’autres à travers différentes sagas de leur anime bien-aimé. Ce mode est l’un des nombreux proposés dans cette nouvelle entrée de la franchise Budokai Tenkaichi.

Les routes alternatives de Goku dans le mode Épisode de combat de Sparking Zero

BANDAI NAMCO

Les routes alternatives de Goku se concentrent principalement sur les débuts de son aventure et, une fois explorées, elles déclenchent des combats épiques et des changements dramatiques dans la chronologie.

Ces routes alternatives apparaissent au cours d’épisodes clés. Dans l’histoire de Goku, les trois routes accessibles sont :

Côte à côte

Repousser les limites

Le futur changeant

Deux des routes alternatives de Goku dans Dragon Ball: Sparking Zero peuvent être déclenchées dès le début de la campagne de Goku, tandis que la troisième apparaît plus tard dans le déroulement de l’histoire.

Ces chemins offrent aux joueurs une nouvelle manière d’expérimenter les événements de l’histoire, tout en apportant des moments épiques et des surprises inattendues.

What If n°1 de Goku : Côte à côte

BANDAI NAMCO

Cette route alternative raconte un scénario où l’arrivée de Raditz, Nappa, et Vegeta sur Terre prend une tournure complètement différente. Ce chemin compte un total de 10 missions.

Pour débloquer cette route, vous devez choisir de suivre l’épisode Le duo le plus puissant de la Terre ?!. Une fois cette décision prise, vous entrerez dans cette trame narrative où les événements sont bouleversés.

Progression et choix importants

Combat contre Raditz : vaincre Raditz avant que Krillin n’arrive. En cas d’échec, vous serez ramené dans l’arc principal

vaincre Raditz avant que Krillin n’arrive. En cas d’échec, vous serez ramené dans l’arc principal Entraînement contre Krillin, Yamcha, Tenshinhan ou Chaozu : vaincre n’importe lequel de ces personnages permet de poursuivre la route alternative.

vaincre n’importe lequel de ces personnages permet de poursuivre la route alternative. Combat contre Nappa : vaincre Nappa

vaincre Nappa Combat contre Vegeta n°1 : infliger rapidement des dégâts puis survivre afin de déclencher la fin du combat où Végéta se transforme en Singe Géant

infliger rapidement des dégâts puis survivre afin de déclencher la fin du combat où Végéta se transforme en Singe Géant Combat contre le Grand Singe : baisser suffisamment les PV du Grand Singe pour déclencher la fin du combat

baisser suffisamment les PV du Grand Singe pour déclencher la fin du combat Combat contre Vegeta n°2 : baisser suffisamment les PV de Vegeta pour déclencher l’arrivée de Piccolo

baisser suffisamment les PV de Vegeta pour déclencher l’arrivée de Piccolo Combat contre Dodoria et Zâbon : vaincre les deux adversaires

vaincre les deux adversaires Combat contre Guldo : vaincre Guldo

vaincre Guldo Combat contre le Commando Ginyu : Battre les 5 adversaires à la suite

Battre les 5 adversaires à la suite Combat contre “Vegeta” : Battre votre étrange adversaire

Battre votre étrange adversaire Combat contre Freezer : Baisser assez les PV de Freezer pour le forcer à passer en 2ᵉ puis en 3ᵉ forme

Baisser assez les PV de Freezer pour le forcer à passer en 2ᵉ puis en 3ᵉ forme Combat contre Freezer (3ᵉ forme) : Baisser assez les PV de Freezer pour le forcer à passer en Forme Finale, puis pour que Vegeta force Goku à quitter le combat. Vegeta doit survivre jusqu’à ce que Goku touche Freezer avec son Genkidama

Événements

Dans cette route, Goku fait équipe avec Piccolo et d’autres Z-Fighters pour repousser Raditz. Les événements qui suivent montrent une série de combats épiques contre Nappa et Vegeta. Cependant, la grande différence ici est l’arrivée prématurée de Freezer sur Terre. Goku et Vegeta s’unissent pour affronter ce redoutable ennemi. Vegeta, qui se transforme en Super Saiyan dans cette route, devient un allié inattendu pour Goku.

Le combat final oppose Goku et Vegeta à Freezer, qui se transforme en sa forme ultime. Goku parvient finalement à vaincre Freezer avec une Bombe Spirituelle, marquant la fin de cette timeline alternative.

Récompense finale

À la fin de cette route, vous recevez 1000 Zénis et une amélioration significative d’EXP pour votre personnage. Vous débloquez également une cinématique alternative de l’histoire montrant une fin où Vegeta reste un allié de Goku.

What If n°2 de Goku : Repousser les limites

BANDAI NAMCO

Dans cette route, Goku et ses compagnons poussent leurs capacités à l’extrême pour repousser les Saiyans et d’autres ennemis puissants. Ce chemin inclut 7 missions.

Pour accéder à cette route, vous devez choisir de travailler avec Piccolo lors de l’épisode Le duo le plus puissant de la Terre ?! et vaincre Raditz rapidement. Si vous n’êtes pas assez rapide, vous manquerez l’opportunité de débloquer cette histoire alternative.

Progression et choix importants

Combat contre Gohan : vaincre Gohan

vaincre Gohan Combat contre les Saibamen : vaincre les ennemis

vaincre les ennemis Combat contre Nappa n°1 : Réduire les PV de Nappa jusqu’à la dernière barre

Réduire les PV de Nappa jusqu’à la dernière barre Combat contre Nappa n°2 : Vaincre Nappa pour déclencher l’intervention de Vegeta

Vaincre Nappa pour déclencher l’intervention de Vegeta Combat contre Vegeta n°1 : Réduire suffisamment les PV de Vegeta pour déclencher la transformation en Grand Singe

Réduire suffisamment les PV de Vegeta pour déclencher la transformation en Grand Singe Combat contre le Grand Singe : Vaincre Vegeta

Vaincre Vegeta Combat contre le combattant de l’Armée de Freezer : Vaincre l’ennemi

Vaincre l’ennemi Combat contre Vegeta Super Saiyan : Vaincre Vegeta

Événements

Dans cette version de l’histoire, Goku repousse ses limites bien plus tôt qu’il ne l’aurait fait dans la trame originale. Après avoir vaincu Nappa, Vegeta force Goku à un combat plus intense, mais cette fois-ci, Goku se transforme en Super Saiyan beaucoup plus tôt que dans la série classique. Ce tournant majeur lui permet de vaincre Vegeta de manière décisive.

Après cette victoire, Goku et ses amis se rendent sur la planète Namek, où ils affrontent les forces de Freezer. La différence dans cette route est que Vegeta, lui aussi transformé en Super Saiyan, a déjà battu Freezer. Le combat final de cette route oppose donc deux Super Saiyans : Goku et Vegeta.

Récompense finale

En terminant cette route, vous recevez 1000 Zénis et un costume alternatif pour Goku Super Saiyan. Ce scénario vous offre aussi une fin unique où Vegeta reste un rival constant de Goku, renforçant leur compétition.

What If n°3 de Goku : Le futur changeant

BANDAI NAMCO

Cette route explore ce qui serait arrivé si Goku avait pris des décisions différentes durant la saga Cell. Ce chemin inclut 6 missions.

Pour débloquer cette dernière route, vous devez choisir d’aider ses amis durant l’épisode Salle de l’esprit et du temps au lieu d’attendre Vegeta et les autres. Cela vous mènera à une nouvelle chronologie où Goku affronte directement Cell.

Progression et choix importants

Combat contre Cell : Vaincre Cell pour sauver Piccolo. Si vous échouez, vous serez renvoyé à la route principale

Vaincre Cell pour sauver Piccolo. Si vous échouez, vous serez renvoyé à la route principale Combat contre C18 : Vaincre C18

Vaincre C18 Combat contre C17 : Vaincre C17

Vaincre C17 Combat contre C16 : Vaincre C16

Événements

Dans cette route, Goku arrive à temps pour sauver Piccolo de Cell et engage immédiatement le combat. Après avoir vaincu Cell, Goku doit affronter les Androïdes 17 et 18. Cependant, l’élément clé de cette histoire est l’implication d’Androïde 16, qui refuse de fuir et engage Goku dans un combat final intense.

Cette version alternative voit Goku utiliser toute sa puissance contre les Androïdes et finit par vaincre l’Androïde 16, changeant ainsi le cours de l’histoire. Cette route explore un futur où les Androïdes ne dominent plus le monde grâce à l’intervention précoce de Goku.

Récompense finale

À la fin de cette route, vous recevez 1000 Zénis et débloquez l’Androïde 16 en tant que personnage jouable dans le jeu. Vous obtenez aussi une fin alternative où Goku parvient à sauver le futur bien plus tôt que dans l’histoire originale, transformant la chronologie de façon significative.

Ces trois routes “What If” dans Dragon Ball Sparking Zero permettent aux joueurs de revivre l’aventure de Goku sous des angles totalement nouveaux. Que ce soit en changeant le cours de la bataille contre Freezer, en s’opposant à Vegeta en Super Saiyan, ou en déjouant Cell plus tôt que prévu, ces scénarios offrent des variations excitantes pour les fans de la série.

Maintenant que vous savez comment débloquer Goku Black dans Sparking Zero, consultez nos guides sur comment battre le Grand Singe Vegeta, les itinéraires d’arrivée sur la planète Namek ainsi que le contenu du Pass saisonnier.