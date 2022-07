Valve a apporté un second souffle à Team Fortress 2, mais cela sera-t-il suffisant ?

Furieux du manque d’implication autour de Team Fortress 2, les joueurs ont fait pression sur Valve pour obtenir de nouveaux contenus. Grâce à ces mises à jour, le FPS a connu ces dernières semaines un net regain d’intérêt, mais combien de temps cela va-t-il durer ?

Quand on voit à quel point la communauté Team Fortress 2 a connu des moments difficiles ces dernières années, avec un manque total de soutien de la part de Valve qui a laissé le FPS dans un état lamentable, il est difficile de croire qu’à une époque il était l’un des jeux les plus populaires du paysage vidéoludique.

Complètement au bout du rouleau, les joueurs qui étaient restés fidèles à Team Fortress 2 malgré le manque de contenu et l’avalanche d’aimbotteurs et de bots qui ont envahi le jeu ont décidé de faire pression sur Valve pour enfin les pousser à réagir.

Alors que presque personne n’y croyait, leur appel a été entendu. Valve a enfin daigné se pencher sur le cas de Team Fortress 2 et le résultat s’est immédiatement fait sentir. Peu après le déploiement des mises à jour, les joueurs ont commencé à revenir en masse sur le FPS. Le jeu a gagné 31% de joueurs en juin selon Steam Charts.

Le plus gros problème auquel Team Fortress 2 et Valve ont été confrontés ces dernières années est celui des bots. Ce problème, qui dure depuis près de 2 ans, a détourné de nombreux joueurs du jeu et a été une grande source de frustration pour ceux qui sont restés fidèles au poste.

Alors que la situation était loin de s’arranger, la communauté a tenté un dernier coup de poker. Ils ont organisé une manifestation virtuelle pour attirer l’attention de Valve sur ce problème et très vite le hashtag #SaveTF2 a gagné en popularité.

Fin mai, le hashtag regroupait plusieurs centaines de milliers de tweets, ce qui a fini par faire réagir Valve qui a promis “d’améliorer les choses”.

TF2 community, we hear you! We love this game and know you do, too. We see how large this issue has become and are working to improve things.

— Team Fortress 2 (@TeamFortress) May 26, 2022