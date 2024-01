Ultimate Football League bêta : Comment jouer au test ouvert d’UFL

STRIKERZ INC.

La période de test alpha d’UFL s’est achevée et la communauté commence alors à se demander quand la bêta du jeu sera disponible. Voici tout ce que vous devez savoir.

L’excitation autour d’Ultimate Football League grandit de jour en jour. Le jeu de Strikerz Inc. a été annoncé en 2016. Cependant, une série de retards a fait que sa sortie a été reportée plus que prévu.

Décembre 2023 était l’un des mois marqués pour la sortie officielle, cependant, Strikerz Inc. a plutôt lancé la version alpha d’UFL sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Mais une fois cette semaine de test terminée, la communauté a commencé à se demander quand se déroulera la bêta.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Voici alors tous les détails que nous connaissons jusqu’à présent sur la bêta d’UFL, y compris les étapes à suivre pour accéder à cette nouvelle version du jeu.

Tous les détails de la bêta d’UFL

Pour le moment, il n’y a pas encore de date spécifique pour le début de la bêta d’UFL. Cependant, le PDG de Strikerz Inc., Eugene Nashilov, a publié un thread sur X/Twitter déclarant que son intention est de lancer la bêta en 2024, et que s’ils “réussissent la bêta,” ils “publieront alors une date et sortiront le jeu.“

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

Parmi les détails révélés par Nashilov, la bêta devrait être disponible pour tout le monde avec une portée mondiale. Cependant, pour accéder à cette version du jeu, vous devez vous inscrire sur le site web d’UFL.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Si vous ne vous êtes pas encore inscrit pour participer à la bêta d’UFL, voici alors les étapes à suivre.

Rendez-vous sur le site web d’UFL Faites défiler vers le bas et cliquez sur le bouton “Sign up for Open Test” Fournissez ensuite votre email et cochez la case “Notification de confidentialité”

Et voilà ! Lorsque Strikerz Inc. annoncera le début de la bêta, vous devrez vérifier votre boîte de réception et le dossier Spam pour récupérer votre clé d’accès bêta.