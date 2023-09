UFC 5 est-il crossplay ? Statut crossplateforme PlayStation et Xbox

L’équipe de développement de UFC 5 a levé le voile sur les premiers détails du nouvel opus de la franchise de combat d’EA Sports. Mais une chose que la communauté se demande est si ce jeu va proposer une fonctionnalité de crossplay. Toutes les infos.

EA Sports a dévoilé la bande-annonce très attendue d’UFC 5, révélant par la même occasion les nouvelles fonctionnalités qui seront présentes dans ce nouvel opus. On compte notamment sur une nouvelle technologie pour améliorer l’expérience de jeu, l’ajout de nouveaux combattants, et des informations sur la période de bêta fermée.

Tandis que la date de sortie du 27 octobre 2023 approche à grands pas, la question brûle toutes les lèvres : UFC 5 proposera-t-il du crossplay entre ses différentes plateformes ?

Voici alors tout ce que vous devez savoir sur le crossplay dans UFC 5.

UFC 5 inclura-t-il du crossplay ?

UFC 5 ne proposera pas de crossplay entre la PlayStation 5 et la Xbox Series X|S, du moins pas dès son lancement. Nate McDonald, membre de l’équipe de développement de UFC 5, a déclaré pour Dexerto : “La raison principale est que l’équipe voulait se concentrer très spécifiquement sur l’optimisation de l’expérience UFC 5 pour qu’elle soit la meilleure possible.“

Cette annonce a non seulement déçu les joueurs des deux plateformes, mais a aussi porté un coup dur aux détenteurs de PlayStation 4, Xbox One et PC en révélant que UFC 5 ne sera pas disponible sur leurs plateformes.

Cependant, en ce qui concerne UFC, on peut s’attendre à ce que ce nouveau jeu reste pertinent pendant quelques années, comme ce fut le cas pour les précédents. Durant cette période, il est possible que l’équipe de développement reconsidère la question et surprenne la communauté avec l’annonce du crossplay dans UFC 5.

