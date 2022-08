Tower of Fantasy : tout ce qu’il faut savoir sur le rival de Genshin Impact

Alors que la sortie de Tower of Fantasy est des plus imminentes, voici de quoi vous préparer à l’arrivée de ce nouvel Action-RPG futuriste qui pourrait bien faire de l’ombre à Genshin Impact.

À première vue, Tower of Fantasy ressemble à s’y méprendre à Genshin Impact. Néanmoins bien que son esthétique animée et colorée et ses mécanismes ressemblent grandement au free-to-play de miHoYo, un certain nombre de différences fondamentales lui permettent de se distinguer des nombreuses imitations qui ont suivi la sortie de Genshin Impact.

Alors que ce nouvel Eden suscite de nombreuses convoitises depuis plusieurs mois, à quelques jours de sa sortie, Tower of Fantasy est sur toutes les lèvres. Et pour cause ! Afin de mettre l’eau à la bouche des joueurs en devenir, Hotta Studio a récemment partagé un trailer dévoilant la planète Aida et les multiples activités dans lesquelles les joueurs pourront se lancer.

Quand sort Tower of Fantasy en France

Tower of Fantasy sera disponible dans l’hexagone, ainsi qu’en Europe, dès le jeudi 11 août 2022 à 2 heures du matin.

Sur quelles plateformes est-il disponible ?

Dès le 11 août, Tower of Fantasy sera disponible sur PC (via un launcher qui sera accessible sur le site Internet, puis plus tard via Steam et Epic Games Store) et sur mobiles (iOS et Android). Pour l’heure aucune sortie sur consoles n’a été indiquée, cela dépendra probablement de l’accueil qui lui sera réservé sur PC et mobiles.

Des récompenses sont-elles déjà proposées ?

Pour galvaniser l’enthousiasme des internautes, et les motiver à se pré-inscrire, Hotta Studio a mis en place un système de palier, où chaque palier atteint permet aux joueurs de débloquer des récompenses à la sortie du jeu.

Hotta Studio /Level Infinite Les différents paliers de récompense pour Tower of Fantasy, tous débloqués !

Est-il possible de pré-télécharger Tower of Fantasy ?

Étant donné que la bête pèse tout de même près de 30 Go sur PC et environ 20 Go sur téléphone, un pré-télécharger a été mis en place, de quoi permettre aux joueurs qui n’ont pas la chance d’avoir une connexion rapide de ne pas être lésés.

Le pré-téléchargement devrait être disponible le 9 août, probablement encore une fois dès 2 heures du matin. Pour le pré-télécharger, tout ce que vous avez à faire est de vous rendre sur la page du jeu et de lancer le téléchargement dès qu’il sera disponible.

Alors que plus de 4 millions de joueurs se sont déjà enregistrés pour être fin prêts le jour J, on peut s’attendre à ce que Tower of Fantasy réalise un très beau démarrage.