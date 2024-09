Toutes les annonces du State of Play de PlayStation de septembre

Sony a tenu un nouveau State of Play le 24 septembre 2024. Cette fois-ci, il présentait des annonces et des mises à jour pour les jeux PlayStation 5 et PSVR2, dont la révélation de la suite très attendue de Ghost of Tsushima.

En dehors de la grande annonce de la PlayStation 5 Pro plus tôt ce mois-ci, Sony a été assez discret en ce qui concerne les actualités du jeu vidéo. Depuis que PlayStation a fait l’impasse sur la Gamescom, nous n’avions pas vraiment entendu parler d’eux depuis le dernier State of Play fin mai.

L’article continue après la publicité

Cela a finalement changé avec l’annonce du State of Play de septembre 2024. Bien que Concord n’ait pas révélé de nouvelles mises à jour majeures, d’autres annonces importantes ont été faites.

L’article continue après la publicité

Voici donc tout ce qui a été annoncé lors de l’événement et les dates de sortie de ces jeux et gadgets.

Astro Bot : Mise à jour gratuite – Automne 2024

Sony

Le jeu à succès Astro Bot recevra de nouveaux contenus à l’automne 2024. Cela inclut de nouveaux niveaux en mode course contre la montre et de nouveaux robots à secourir. Cette mise à jour gratuite ajoutera encore plus de caméos de robots au roster actuel.

L’article continue après la publicité

The Midnight Walk

Sony

The Midnight Walk est un nouveau jeu des créateurs de Lost in Random. Ce titre inspiré par l’animation en pâte à modeler emprunte beaucoup aux films de Tim Burton, avec des personnages à la fois mignons et effrayants qui évoluent dans un monde terrifiant. Le jeu est également compatible avec le PSVR2, rendant sa vue à la première personne encore plus déstabilisante pour les joueurs.

L’article continue après la publicité

The Midnight Walk sortira sur PS5 et PSVR2, mais n’a pas encore de fenêtre de sortie.

En rapport: La possible sortie de Black Ops 6 sur les consoles de dernière génération enrage les joueurs

L’article continue après la publicité

Hell is Us

Nacon

Développé par Nacon, Hell is Us est un jeu d’action post-apocalyptique. Il combine des éléments de Death Stranding et de Devil May Cry, proposant des monstres extraterrestres cauchemardesques en contraste avec des paysages magnifiques, le tout dans une esthétique proche de Dark Souls.

Hell is Us n’a pas encore de fenêtre de sortie.

Metro Awakening – 7 novembre 2024

Deep Silver

La série Metro, basée sur les romans de Dmitry Glukhovsky, raconte l’histoire de l’humanité qui a été forcée à se réfugier sous terre à cause d’une apocalypse nucléaire, puis des monstres qu’elle a créés. La franchise fait maintenant le saut vers la réalité virtuelle avec Metro Awakening sur PSVR2. Vous incarnez un père à la recherche de sa fille perdue, explorant les horreurs du monde, des monstres aux autres humains.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Metro Awakening sortira sur PSVR2 le 7 novembre.

ArcheAge Chronicles

Sony

Le dernier jeu de la série ArcheAge apporte des combats fantastiques inspirés de Black Myth: Wukong sur PS5. Non seulement vous combattez, mais vous pouvez aussi construire des maisons et survivre aux périls de la vie de famille. Espérons que votre maison survivra aux dragons et aux géants.

ArcheAge Chronicles n’a pas encore de fenêtre de sortie.

Palworld – Disponible dès maintenant

Pocketpair

Sony semble peu préoccupé par le procès de Nintendo contre Palworld, puisque le jeu de survie/capture de monstres a été lancé en douce pendant le State of Play. Téléchargez-le maintenant avant que The Pokémon Company ne mette la main dessus.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Palworld est disponible dès maintenant sur PS5.

Lunar Collection Remasterisé – Printemps 2025

Certains des meilleurs JRPG de l’ancienne génération, en dehors des titres comportant « Final », « Fantasy », « Dragon » ou « Quest » dans leur nom, font leur arrivée sur les systèmes modernes. Cette collection comprend des versions remasterisées de Lunar: Silver Star Story Complete et Lunar 2: Eternal Blue Complete, deux RPG très appréciés de l’ère 32 bits.

La collection Lunar Remastered sera disponible sur PS4 et PS5 au printemps 2025.

L’article continue après la publicité

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge – Radical Reptiles DLC – Disponible dès maintenant

Sony

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge ajoute des personnages familiers aux fans de la série des années 80. Mona Lisa, la tortue femelle, et Mondo Gecko, le lézard farceur, rejoignent le jeu. Une version remixée de la bande-son sera également disponible via une mise à jour gratuite.

L’article continue après la publicité

Le DLC Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge – Radical Reptiles est déjà disponible sur PS4 et PS5.

Fantasian Neo Dimension – 5 décembre 2024

Sony

Le créateur et le compositeur de la série Final Fantasy se sont réunis pour ce JRPG. Les visuels utilisent des dioramas 3D, rappelant les mondes d’Octopath Traveler, mais avec des personnages 3D sur des décors 2D. De plus, les combats au tour par tour sont de retour !

L’article continue après la publicité

Fantasian Neo Dimension arrivera sur PS4 et PS5 le 5 décembre 2024.

Manette DualSense Fortnite

Sony

Les fans de Fortnite sur PS5 ont de quoi se réjouir avec cette nouvelle manette DualSense décorée des icônes graffiti du jeu. Même si elle ne vous rendra pas meilleur à Fortnite, elle a au moins l’air cool.

L’article continue après la publicité

Les précommandes de la manette DualSense Fortnite ouvriront le 3 octobre 2024.

Dragon Age: The Veilguard – 31 octobre 2024

Bethesda

Une nouvelle vidéo de gameplay a été dévoilée pour Dragon Age: The Veilguard, où l’on voit le protagoniste mage combattre un Dragon Corrompu. Le trailer montre certains des pouvoirs que les magiciens pourront utiliser dans le jeu. Mais où est donc le Garde des Ombres quand on a besoin de lui ?

L’article continue après la publicité

Dragon Age: The Veilguard sortira sur PS5 le 31 octobre 2024.

Alan Wake 2 – Lake House Expansion – Octobre 2024

Sony

Alan Wake n’est décidément jamais en paix. Il est de retour, cette fois-ci dans une maison effrayante au bord du lac, remplie de cadavres. Heureusement, il ne sera peut-être pas seul, car le Federal Bureau of Control pourrait bien lui venir en aide.

L’article continue après la publicité

Le DLC Alan Wake 2 – Lake House Expansion sera disponible en octobre.

Hitman World of Assassination – Décembre 2024

Sony

Le monde de la réalité virtuelle est parfait pour des missions d’assassinat à la première personne. Et quoi de mieux que l’univers de Hitman pour cela ? Hitman World of Assassination permet aux joueurs de se lancer dans 21 lieux différents, utilisant tous les outils à leur disposition pour atteindre leurs cibles.

L’article continue après la publicité

Hitman World of Assassination sortira sur PSVR2 en décembre.

Legacy of Kain Soul Reaver 1-2 Remasterisé – 10 décembre 2024

Sony

Le retour de Kain et Raziel est enfin imminent ! Deux RPG d’action classiques mettant en scène des vampires puissants cherchant à régner sur Nosgoth sont de retour. Ce remaster comprend Legacy of Kain: Soul Reaver et Legacy of Kain: Soul Reaver 2.

L’article continue après la publicité

Le remaster Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 sortira sur PS4 et PS5 le 10 décembre 2024.

Fear the Spotlight – 22 octobre 2024

Sony

Blumhouse Games prépare quelque chose pour Halloween ! Fear the Spotlight rend hommage aux premiers jeux d’horreur en 3D. Vous y incarnez une jeune fille qui doit échapper à des monstres surnaturels, notamment aux projecteurs utilisés par les fantômes pour la traquer.

L’article continue après la publicité

Fear the Spotlight sortira sur PS4 et PS5 le 22 octobre 2024.

Towers of Aghasba – Novembre 2024 (Accès anticipé)

Sony

Towers of Aghasba apporte exactement ce qu’il manquait au genre survie : des monstres colossaux ! Explorez un vaste et magnifique monde, chassez, pêchez, survivez dans cet environnement hostile, tout en vous liant d’amitié avec une faune étrange et merveilleuse.

L’article continue après la publicité

Towers of Aghasba sera disponible en accès anticipé en novembre 2024.

Dynasty Warriors Origins – Janvier 2025

Sony

La célèbre série de batailles historiques de Koei Tecmo est de retour, permettant aux joueurs de tuer d’innombrables soldats durant l’ère des Trois Royaumes en Chine. Cette fois-ci, les visuels sont magnifiques, donnant enfin aux conflits de masse la grandeur qu’ils méritent.

L’article continue après la publicité

Dynasty Warriors Origins arrivera sur PS5 en janvier 2025.

Monster Hunter Wilds – 28 février 2025

Sony

Nous avons enfin une date de sortie pour l’entrée très attendue de la célèbre série de chasse aux monstres de Capcom. Il est presque temps d’aiguiser vos lames, de caresser votre Palico et de manger une bonne viande.

L’article continue après la publicité

Monster Hunter Wilds sortira sur PS5 le 28 février 2025.

Lego Horizon Adventures – 14 novembre 2024

Sony

La dernière aventure d’Aloy sera bien moins sombre que les précédentes, car la série Horizon arrive dans le monde des briques. Lego Horizon Adventures vous permettra non seulement de chasser des robots, mais aussi de reconstruire le monde d’Aloy d’une manière colorée, limitée uniquement par votre imagination.

L’article continue après la publicité

Lego Horizon Adventures sortira sur PS5 le 14 novembre 2024.

Horizon Zero Dawn Remasterisé – 31 octobre 2024

Sony

En parlant d’Aloy, sa première aventure revient sur PS5. Horizon Zero Dawn Remastered propose des visuels améliorés, un support complet de la DualSense, une capture de mouvement optimisée, et comprend le DLC The Frozen Wilds, qui prolonge l’histoire.

Horizon Zero Dawn Remastered sortira sur PC et PS5 le 31 octobre 2024.

Chroma Collection – dès le 7 novembre 2024

Marre du blanc fade de la PS5 standard et pas assez artistique pour la customiser ? Sony a annoncé de nouvelles coques Chroma indigo, perle et bleu sarcelle pour la console, avec des manettes DualSense assorties.

L’article continue après la publicité

Les accessoires Chroma Pearl et Chroma Indigo seront disponibles le 7 novembre 2024, suivis des accessoires Chroma Teal, qui sortiront le 23 janvier 2025.

Stellar Blade – DLC Nier Automata – 2024

Sony

Deux des plus grands symboles de séduction du jeu vidéo se rencontrent en 2024. Stellar Blade ajoutera un mode photo, accompagné d’un costume de 2B, personnage de Nier Automata. Tiens donc, pourquoi ces deux éléments seraient-ils liés ?

La collaboration Stellar Blade x Nier Automata arrivera en 2024.

Améliorations PlayStation 5 Pro

Square Enix

Un bref trailer a montré les jeux qui recevront une mise à jour graphique lors du lancement de la PS5 Pro. Cela inclut FF7 Rebirth, Horizon Forbidden West, The Last of Us Part II Remastered, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Alan Wake 2, Stellar Blade, Dragon’s Dogma 2, Star Wars Jedi Survivor, Rise of the Ronin, Metal Gear Solid 3 Delta Snake Eater, Dragon Age: The Veilguard, The First Descendant, The Crew Motorsport, Resident Evil Village, Demon’s Souls, Resident Evil 4, F1 24, Ratchet & Clank Rift Apart, Assassin’s Creed Shadows, Marvel’s Spider-Man 2.

L’article continue après la publicité

Bien que les mises à jour individuelles puissent être déployées à des moments différents, la PS5 Pro sera disponible le 7 novembre 2024.

Ghost of Yotei – 2025

Sony

La dernière annonce de la soirée concernait la suite très attendue de Ghost of Tsushima. Le nouveau jeu s’appelle Ghost of Yotei, et des samouraïs renégats traquent la protagoniste. Cela signifie que vous devrez retourner dans un univers ou la furtivité côtoie les katanas, dans un magnifique monde ouvert basé au Japon.

L’article continue après la publicité

Ghost of Yotei sortira sur PS5 en 2025.

Le State of Play de septembre 2024 a révélé de nombreuses nouveautés excitantes pour les joueurs PS5 et PSVR2, avec des annonces majeures et des surprises. De l’action, de l’horreur et des classiques remasterisés, cette édition promet une fin d’année riche en aventures vidéoludiques.