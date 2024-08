Toutes les annonces de jeux incontournables de la Gamescom 2024

Eh bien, la Gamescom 2024 est enfin terminée, au grand soulagement des journalistes de jeux vidéo du monde entier, qui peuvent enfin se reposer.

Cependant, l’événement restera gravé dans la mémoire des fans ravis par les annonces de la Gamescom Opening Night Live et toutes les nouvelles passionnantes issues de l’événement.

Maintenant que l’événement est terminé, certains membres de l’équipe jeux vidéo de Dexerto se sont réunis pour partager les bandes-annonces, teasers et détails qui les ont le plus enthousiasmés.

Désolé si votre favori n’a pas été retenu, mais nous avons des goûts éclectiques !

La suite de cet article est une traduction des avis donnés par nos confrères de Dexerto.com.

Borderlands 4

2K Games Borderlands 4 est prévu pour 2025.

Avec une énergie chaotique et un sens de l’humour distinct, la franchise Borderlands est l’une des plus emblématiques des looter shooters.

Bien que les antagonistes principaux de Borderlands 3 n’aient pas atteint le niveau iconique de Beau Jack (sans aucun doute l’un des meilleurs personnages de jeux vidéo de tous les temps), le gameplay de tir était le meilleur que nous ayons vu, et il devrait être encore meilleur dans le prochain jeu principal.

Il y a une toute nouvelle planète à explorer et quelques clins d’œil intéressants dans la bande-annonce de révélation pour enthousiasmer les fans. En bref, rien n’est comparable au fait d’être un Chasseur de l’Arche, et j’ai hâte de voir ce que 2K nous réserve pour Borderlands 4.

Par Tyler Constable

Lost Records: Bloom & Rage

La Gamescom a été riche en nouvelles annonces, mais Lost Records: Bloom & Rage est celle qui m’a le plus marqué. Cette aventure à la croisée de Life is Strange et As Dusk Falls réunit quatre amis et anciens membres d’un groupe, maintenant éloignés, après 27 ans pour affronter les sombres secrets qui les avaient initialement séparés.

Outre son histoire touchante que nous avons pu entrevoir grâce au trailer, Lost Records s’annonce déjà aussi visuellement époustouflant et émouvant que Life is Strange. Après tout, il est développé par Don’t Nod, les créateurs de l’aventure populaire. Inutile de dire qu’après une seule bande-annonce, nous avons hâte d’être au 18 février 2025.

Par Jess Filby

Diablo 4: Vessel of Hatred

Blizzard Entertainment

La Gamescom nous a offert notre meilleur aperçu jusqu’à présent de l’extension Vessel of Hatred de Diablo 4, y compris un regard approfondi sur la nouvelle classe Sacresprit, les jungles améliorées de Kurast, et les nouveaux personnages Mercenaires passionnants qui nous accompagneront dans notre quête.

Prévu pour un lancement en même temps que la Saison 6, Vessel of Hatred ajoutera également de nouveaux modes de jeu, comme les Bas-Fonds. Ce qui est le plus excitant, c’est que le DLC continuera l’histoire de Diablo 4, ajoutant de nouvelles quêtes scénarisées et des lieux à explorer alors que Mephisto revient pour répandre son influence haineuse.

Par Sam Smith

Indiana Jones et le Cercle Ancien

Bethesda

Je vais être honnête : je ne m’attendais pas à écrire sur Indiana Jones and the Great Circle. Je pensais que je défendrais Space Marine 2, mais nous y voilà. Je savais en regardant les bandes-annonces qu’un gros effort avait été fait pour rendre cette expérience aussi authentique que possible pour les fans d’Indy.

Je pense que la chose la plus importante lorsqu’on adapte un personnage pour un jeu vidéo est de ressentir que l’on est ce personnage. C’est pourquoi Marvel’s Spider-Man fonctionne si bien, et il semble que l’équipe de Bethesda ait compris cela en créant le Cercle Ancien. Peut-être que je suis simplement en manque d’une bonne expérience Indiana Jones après Le Cadran de la Destinée, mais j’ai hâte de mettre la main sur ce jeu plus tard cette année.

Par Tom Percival

Infinity Nikki

Infinity Nikki est le genre de jeu dans lequel j’ai envie de passer du temps. Je suis tellement contente que nous ayons quelque chose de mignon et relaxant à attendre au milieu de tous les jeux d’horreur et de FPS prévus pour les prochains mois. L’application mobile était une expérience addictive avec son histoire mignonne et ses mini-jeux d’habillage.

C’est l’un de ces jeux cocooning que l’on veut acheter en entier pour pouvoir jouer sans microtransactions. Je sais que quand il sortira, je passerai des centaines d’heures à explorer le monde, à collectionner des tenues mignonnes, et à profiter de l’atmosphère lumineuse et colorée.

Par Laura Gray

We Harvest Shadows

We Harvest Shadows apporte quelque chose qui, selon moi, manquait au genre des simulateurs de ferme : un sentiment de terreur omniprésente. Autant j’adore les jeux cocooning, autant il y a quelque chose de si captivant dans We Harvest Shadows, qualifié de “jeu anti-cocooning” par son développeur solo David Wehle. Cette allégorie d’horreur agricole met les joueurs dans la peau de Garrett, un homme qui entame un exil auto-imposé de la société sur une ferme abandonnée.

Mais en plus de toutes les tâches de ferme et de construction régulières que vous attendez d’un jeu comme celui-ci, il y a aussi une histoire sombre. Garrett ne semble pas vraiment être seul, et la bande-annonce de révélation montre clairement qu’il y a des créatures terrifiantes qui se terrent dans l’ombre.

Une démo de We Harvest Shadows a été publiée sur Steam après sa révélation lors du pré-show de l’Opening Night Live, et je sais que j’ai hâte de m’y plonger.

Par Noelle Corbett

Autres annonces de la Gamescom 2024

Ce ne sont pas les seuls titres qui ont été mis en avant à la Gamescom ; il y a eu des nouvelles de nombreux jeux à venir. Consultez la liste complète ci-dessous :

Directive 8020

Path of Exile 2

Dune Awakening

Dying Light: The Beast

Civilization 7

Monster Hunter Wilds

Black Ops 6

Starfield Shattered Space

Marvel Rivals

Dragon Ball Sparkling Zero

Genshin Impact

Masters of Albion

Kingdom Come Deliverance 2

Mafia The Old Country

World of Warcraft

La Gamescom 2024 a offert un aperçu captivant de l’avenir des jeux vidéo, laissant les fans impatients pour ce qui arrive en 2025.