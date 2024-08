Harry Potter: Quidditch Champions permettra aux joueurs de prendre le contrôle de leurs personnages préférés de la franchise. Voici la liste des héros et des vilains confirmés que vous pourrez incarner dans le jeu.

Suite au succès de Hogwarts: Legacy développé par Avalanche Software, Portkey Games cherche à capitaliser sur cet engouement avec son propre titre, Harry Potter: Quidditch Champions, dont la sortie est prévue pour le 3 septembre 2024.

Quidditch Champions est un nouveau jeu gratuit qui se concentre uniquement sur le sport emblématique de Harry Potter, un sport qui était notablement absent de Hogwarts: Legacy. Les fans de la franchise réclamaient cette expérience depuis des années, et leurs prières vont enfin être exaucées.

De plus, le jeu permettra aux fans de contrôler leurs personnages favoris de la franchise, chacun étant disponible pour jouer les rôles qu’ils ont incarnés dans les livres et les films Harry Potter.

Ainsi, les fans pourront tenter de recréer les célèbres captures du vif d’or de Harry Potter tandis qu’un autre joueur incarnera Draco Malfoy et fera tout pour arrêter l’élu.

Cela étant dit, voici tous les personnages jouables confirmés jusqu’à présent dans Harry Potter: Quidditch Champions, ainsi que leur maison et leur poste dans le Quidditch.

Tous les personnages jouables dans Harry Potter: Quidditch Champions

Actuellement, les développeurs ont révélé cinq personnages de la série Harry Potter qui seront inclus dans Quidditch Champions.

Le jeu permettra également aux joueurs de créer leur propre personnage personnalisé, où vous pourrez concevoir son apparence, le répartir dans la maison de votre choix et choisir le poste dans lequel vous souhaitez qu’il se spécialise.

Personnage Poste au Quidditch Maison à Poudlard Harry Potter Attrapeur Gryffondor Ron Weasley Gardien Gryffondor Ginny Weasley Poursuiveur / Attrapeur Gryffondor Drago Malfoy Attrapeur Serpentard Cho Chang Attrapeur Serdaigle

N’oubliez pas de revenir consulter cet article, car nous le mettrons à jour avec tous les personnages jouables dans Harry Potter: Quidditch Champions dès que nous aurons le jeu en main.

Harry Potter: Quidditch Champions sortira le 3 septembre 2024 et sera disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, et PC via Steam et Epic Games Store.

