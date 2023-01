Tous les lieux qu’il sera possible de visiter dans Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy est l’un des jeux les plus attendus de 2023. À défaut d’avoir reçu leur lettre d’admission, les Potterheads ont bien l’intention de ne pas laisser filer cette nouvelle occasion de mettre un pied dans le Monde des Sorciers et d’en explorer tous les recoins. D’autant plus que la liste des lieux à explorer dans ce RPG en monde ouvert est longue !

L’un des aspects les plus alléchants d’Hogwarts Legacy est sans conteste son monde ouvert qui promet de nombreux lieux incroyables à explorer. Pas question dans le RPG d’Avalanche Software de se cantonner aux salles de classe de Poudlard, ou à ses salles communes alors que de multiples endroits ne demandent qu’à explorer.

L’article continue après la publicité

Si certains lieux comme Pré-au-Lard sont synonymes de bons moments, de rires, d’emplettes et de convivialité, d’autres comme la Forêt Interdite promettent une aventure bien plus périlleuse, mais tout aussi savoureuse. Après tout, quel Potterhead n’a jamais rêvé d’en braver les dangers pour découvrir tout ce qu’elle renferme ?

Bien sûr, il faut garder en tête qu’Hogwarts Legacy se déroule à la fin des années 1800. Si cette période est sans nul doute très intéressante étant donné qu’elle a été riche en bouleversements, ça sous-entend également qu’il y aura des différences notables par rapport au décor des années 1990 auquel nous sommes habitués.

L’article continue après la publicité

Les lieux à explorer dans Hogwarts Legacy

Comme son nom l’indique, Poudlard sera la pierre angulaire d’Hogwarts Legacy : l’Héritage de Poudlard. Néanmoins, les développeurs ont d’ores et déjà annoncé que le monde ouvert de ce RPG ne se limitera pas au château. Les joueurs pourront explorer des endroits comme la Forêt interdite et Pré-au-Lard.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Voici la liste complète des lieux qui seront présents dans le jeu :

Château de Poudlard

Bibliothèque de Poudlard

Salle pour les cours de Sortilèges

Salle pour les cours de Défense contre les forces du mal

Serres pour les cours d’Herbologie

Salle pour les cours d’Histoire de la magie

Salle pour les cours de Potions (vraisemblablement les cachots)

Bibliothèque de Poudlard

Hangar à bateaux

Couloir donnant sur le portrait de la Grosse Dame

Grande Salle

Salle commune de Gryffondor

Salle commune de Poufsouffle

Salle commune de Serdaigle

Salle commune de Serpentard

Bureau du directeur de Poudlard

Cuisines de Poudlard

Volière

Salle de bain des préfets

Salle sur Demande

Village de Pré-au-Lard

Gare de Pré-au-Lard

Forêt Interdite

Évidemment, le RPG n’étant pas encore sorti, il y aura sans doute un certain nombre de lieux supplémentaires qui n’ont pas encore été annoncés. Dans la FAQ, Avalanche Software promet des lieux “nouveaux et familiers”.

L’article continue après la publicité

Pour rappel, la sortie d’Hogwarts Legacy : L’héritage de Poudlard est attendue pour le 10 février 2023 sur Playstation 5, Xbox Series X/S et PC. Le RPG sera ensuite disponible le 4 avril 2023 sur PlayStation 4 et Xbox One et le 25 juillet sur Nintendo Switch.