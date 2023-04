Tous les bonus de précommande de Dead Island 2

Après une attente qui semblait interminable, Dead Island 2 s’apprête à faire ses débuts le 21 avril 2023. Si vous hésitez encore sur quelle édition précommander, voici de quoi vous mettre sur la voie.

Voilà déjà un certain temps que les futurs joueurs attendent plus ou moins patiemment la sortie de Dead Island 2. Il faut dire qu’à l’origine, le FPS de Dambuster Studios devait sortir au mois de février, mais les développeurs ont décidé de le repousser à nouveau.

Heureusement cette interminable attente est sur le point de prendre fin. Dans à peine quelques semaines, les joueurs pourront parcourir les rues ensoleillées de Los Angeles tout en éliminant tous les zombies qui croiseront leur route.

Néanmoins, avant même de choisir leur personnage, les futurs joueurs de Dead Island 2 vont être confrontés à une autre question épineuse : quelle édition choisir. Sur le papier ce choix peut sembler des plus anodins, mais comme pour tous les jeux de cet acabit, certaines éditions offrent du contenu supplémentaire, ce qui est toujours bon à prendre.

Deep Silver / Dambuster La sortie de Dead Island 2 est prévue pour le 21 avril 2023.

Les différentes éditions de Dead Island 2 et leurs bonus de précommande

Dead Island 2 sortira le 21 avril 2023 sur les plateformes suivantes : Xbox One, Xbox Series X|S, PS5, PS4 et PC, et sera disponible en quatre éditions : Édition Standard, Édition Deluxe, Édition Gold, ainsi que l’Édition HELL-A.

Outre ces plateformes, vous pouvez également précommander le jeu à un tarif légèrement avantageux sur l’Epic Games Store, où vous obtiendrez également du contenu bonus grâce à la précommande.

Édition Standard

L’édition standard de Dead Island 2 est la version la plus basique du jeu et vous coûtera 59,99€ sur l’Epic Games Store et 69,99€ sur le Playstation Store ou le Microsoft Store. Une fois que vous l’aurez précommandée, vous obtiendrez également le bonus de précommande, le pack Souvenirs de Banoi, qui comprend deux armes, un avantage d’arme et une carte de compétence .

Édition Deluxe

L’édition Dead Island 2 Deluxe (numérique uniquement) coûte 64,99€ sur l’Epic Games Store et 74,99€ sur le Playstation Store ou le Microsoft Store. En plus du jeu de base, dans cette édition vous aurez droit à :

Bonus de précommande : Pack Souvenirs de Banoi

Contenu bonus : Pack de personnages 1 et 2

Contenu bonus : Pack d’armes dorées

Édition Gold

L’édition Gold (numérique uniquement) est vendue au prix de 79,99€ sur l’Epic Games Store et 89,99 sur le Playstation Store ou le Microsoft Store. L’édition Gold comprend les éléments suivants en plus du jeu de base :

Bonus de précommande : Pack Souvenirs de Banoi

Contenu bonus : Pack de personnages 1 et 2

Contenu bonus : Pack d’armes dorées

Contenu bonus : Pack d’armes de Série B

Pass d’extension

Édition HELL-A

L’édition HELL-A de Dead Island 2 vous coûtera 99,99 € et sera accompagnée d’un grand nombre de goodies. Elle est livrée avec un grand nombre d’objets physiques et numériques en plus du jeu de base, à savoir :

Steelbook exclusif avec disque de jeu

Pack d’armes dorées

Pack d’armes de série B

Six cartes de tarot des tueurs

Carte de voyage de Venice Beach

Deux pin’s

Un écusson

Si la version PC est en rupture chez de nombreux revendeurs, il reste quelques exemplaires pour les versions consoles.