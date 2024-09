Tous les jeux améliorés par la PS5 Pro déjà confirmés

La PS5 Pro arrive enfin, promettant du matériel impressionnant, des fonctionnalités nouvelles et un style unique. Elle apportera également une sélection de jeux améliorés dès sa sortie, permettant aux joueurs de profiter pleinement de ses spécifications boostées.

Annoncée lors d’une présentation technique le 10 septembre, Sony a dévoilé la nouvelle PlayStation 5 Pro, équipée d’un tout nouveau GPU, de capacités de Ray-Tracing, d’un IA Upscaler, et bien plus encore, le tout accompagné d’un prix en conséquence.

L’article continue après la publicité

En plus de cela, ils ont aussi révélé que la nouvelle console bénéficierait d’une série de jeux améliorés, permettant ainsi aux joueurs de plonger directement dans l’expérience et d’apprécier l’amélioration de la qualité.

L’article continue après la publicité

Voici tous les jeux dont les versions améliorées sur PS5 Pro ont été confirmées.

Tous les jeux améliorés par la PS5 Pro

Comme annoncé lors de la présentation technique, les jeux suivants bénéficieront d’une amélioration pour la PlayStation 5 Pro :

L’article continue après la publicité

Alan Wake 2

Assassin’s Creed: Shadows

Demon’s Souls

Dragon’s Dogma 2

Final Fantasy 7 Rebirth

Gran Turismo 7

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Marvel’s Spider-Man 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

The Crew Motorfest

The First Descendant

The Last of Us Part 2 Remastered

Naturellement, certains de ces titres sont déjà disponibles ou le seront lorsque la console sera lancée le 7 novembre 2024. Dans ces cas-là, Sony a expliqué que chaque jeu recevra une mise à jour logicielle gratuite pour garantir une fluidité et une performance à la hauteur des promesses.

Si d’autres jeux sont annoncés, nous mettrons cet article à jour, alors revenez bientôt pour voir si votre jeu préféré aura la chance de figurer sur la liste.

L’article continue après la publicité

En rapport: Comment faire le slide cancel dans XDefiant

L’article continue après la publicité

Avec 67 % d’unités de calcul en plus et une mémoire 28 % plus rapide que la PS5, la PS5 Pro promet une augmentation du taux de rafraîchissement et des aventures plus fluides. Pour les jeux améliorés, le rendu sera plus rapide, la fidélité graphique sera accrue, et les taux d’images seront 45 % plus rapides par rapport à la PS5 standard.

Sony Spider-Man 2 bénéficiera d’une mise à jour notable.

En plus de cela, la console prend en charge un Ray-Tracing plus puissant, ce qui signifie que les effets de lumière seront plus réalistes, plus puissants et mieux optimisés. Cette amélioration est renforcée par l’IA Upscaler, qui rendra vos graphismes encore plus nets.

L’article continue après la publicité

Bien sûr, il est important de se rappeler que les graphismes varient selon les jeux. Par exemple, Marvel’s Spider-Man 2 pourrait sembler différent de The Last of Us Part 2 Remastered. Néanmoins, une amélioration significative est à prévoir, comme l’a montré Sony lors de la comparaison visuelle pendant le stream de révélation.