Tous les codes gratuits de The Finals – Janvier 2024

The Finals a connu un lancement impressionnant fin 2023, le jeu offrant une multitude de skins d’armes, de skins, d’emotes, et plus encore. Si vous cherchez à en obtenir gratuitement, les développeurs peuvent parfois fournir des codes. Voici alors tout ce que vous devez savoir sur les codes à utiliser.

Après une impressionnante bêta ouverte ayant réussi à surpasser le nombre de joueurs de Call of Duty sur Steam, The Finals a finalement été lancé le 7 décembre 2023.

En plus du gameplay rapide qui vous accroche instantanément au jeu, vous pouvez obtenir une tonne de récompenses via le Passe de combat de la Saison 1, ainsi que plusieurs lots de skins et cosmétiques disponibles dans la boutique en jeu.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cependant, si vous cherchez à obtenir des cadeaux gratuits, les développeurs peuvent parfois lâcher quelques codes, à l’image d’autres jeux.

Voici alors tout ce que vous devez savoir sur les codes de The Finals en janvier 2024, y compris comment les utiliser.

Embark Studios The Finals permet aux joueurs d’utiliser des codes cadeaux.

The Finals a-t-il des codes actifs en janvier 2024 ?

Non, The Finals ne semble pas avoir de codes actifs en janvier 2024. Durant sa première période de test, il y avait beaucoup de clés en circulation pour que les joueurs puissent saisir et essayer le jeu. Les développeurs n’ont pas encore distribué de codes depuis, mais si des codes viennent à apparaître, nous les intégrerons alors ici.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Voici quelques étapes simples pour utiliser des codes pour votre compte The Finals :

Visitez le site officiel d’Embark Connectez-vous en utilisant votre plateforme Cliquez sur “Utiliser un code cadeau” vers la gauche de votre écran Entrez le code cadeau et cliquez sur “Utiliser”

Gardez à l’esprit que les codes cadeaux doivent être utilisés avant leur expiration, vous n’aurez donc peut-être que quelques jours ou semaines pour le faire une fois qu’un nouveau code est disponible.

La plupart des jeux populaires comme Roblox et Valorant ont également plusieurs codes, généralement mis en ligne pour célébrer certains événements.

Étant donné qu’Embark a une page sur leur site où vous pouvez entrer des codes, nous pouvons nous attendre à ce que quelques codes soient disponibles une fois que les développeurs auront finalisé certains correctifs et mises à jour d’équilibrage.

L’article continue après la publicité