Tier list de Space Marine 2 : les meilleures classes pour les Opérations & le PvP

Que vous plongiez dans les Opérations (PvE) ou la Guerre Éternelle (PvP) dans Warhammer 40k : Space Marine 2, vous aurez besoin de la meilleure classe pour éliminer des Hérétiques, des Tyranides, ou simplement d’autres joueurs.



L’un des atouts majeurs de Space Marine 2 est sa grande polyvalence. Certes, l’objectif de destruction reste le même, mais la façon de l’atteindre dépend de votre choix de classe. Voulez-vous être en première ligne au cœur de l’action ? Voulez-vous soutenir votre équipe tout en infligeant de lourds dégâts à moyenne portée ? Ou préférez-vous éliminer les ennemis de loin ? Eh bien, quelle que soit votre réponse, il y a une classe pour vous.



Cependant, ces classes de Space Marine 2 n’ont pas été créées de manière égale, et certaines sont bien meilleures que d’autres. Ainsi, en utilisant notre expérience en tant que joueurs et amoureux de Warhammer, nous avons essayé et testé les six classes pour voir lesquelles tiennent la route dans les deux scénarios de bataille.



Ainsi, avec cela en tête, voici notre liste des classes de Space Marine 2 pour les Opérations (PvE) et la Guerre Éternelle (PvP).

Liste des classes de Space Marine 2

Les meilleures classes pour le PvE (Opérations)

TIER CLASSE S Assaut, Rempart A Tactique B Avant-Garde C Tireur d’élite, Lourd

Les meilleures classes pour le PvP (Guerre Éternelle)

TIER CLASSE S Rempart, Lourd A Tireur d’élite B Tactique, Assaut C Avant-Garde

Explication des tiers

S : La meilleure classe pour la tâche.

A : Très bonne pour la plupart des situations.

B : Il existe des situations spécifiques où elles peuvent bien performer.

C : À éviter, sauf si elles vous attirent raiment.

Il est important de noter que Space Marine 2 vient tout juste de sortir, ces niveaux sont donc susceptibles de changer en cas de mises à jour avec des nerfs ou des buffs pour certaines classes. Soyez donc attentifs à nos classements, car nous les ajusterons si quelque chose change.

Les meilleures classes pour le PvE et le PvP dans Space Marine 2

Assaut (Assault)

Saber Interactive La classe Assaut est un classique, mais elle demande un certain temps d’adaptation.

Avec son Jump Pack particulièrement utile et son ensemble secondaire/corps à corps mortel, il est difficile de nier la puissance de la classe Assaut. Ce soldat classique ressemble à un généraliste malgré l’absence d’une arme principale.



En résumé, si vous maîtrisez les combos, parades et esquives, la classe Assaut deviendra une force redoutable.

Assaut en PvE

Naturellement, combattre les Tyranides est un peu différent des batailles contre d’autres joueurs. En tant que tel, la classe Assaut excelle de différentes manières en jouant dans les Opérations.



En ce qui concerne le PvE, votre plus grand ennemi est les hordes, et avoir une puissante arme de mêlée à vos côtés peut certainement aider à votre survie. L’Assaut est plutôt agile pour sa taille et son build, donc esquiver, parer et éliminer des ennemis est assez facile. Combinez cela avec une arme de mêlée rapide et vous aurez une force redoutable lorsque les choses se rapprochent un peu trop.

Au final, la classe Assaut excelle en combat rapproché. Grâce à votre Jump Pack, vous pouvez vous échapper rapidement ou plonger directement dans une horde, tandis que vos deux armes vous offrent la possibilité de dominer en mêlée ou de prendre de la distance face à un boss.

Assaut en PvP

Quand il s’agit de PvP, les joueurs n’utilisent pas les mêmes tactiques que les ennemis que vous combattez dans les Opérations, ce qui signifie que la classe Assaut ne le peut pas non plus. Cependant, cela ne l’empêche pas de pouvoir exceller dans ces situations.



Tout comme dans le mode Opérations, la classe Assaut est capable d’utiliser son Jump Pack pour abattre des Tireurs d’élite inattentifs ou même des Remparts et Lourds à faible santé. Maintenant, il est important de noter qu’il n’est pas aussi fort que le Rempart en combat de mêlée, et en raison de l’absence d’une arme principale, le combat à distance n’est pas non plus idéal.



Pour l’Assaut, vous pouvez exceller en PvP avec le bon build, mais vous devrez toujours être conscient que vous n’êtes pas le Marine le plus puissant sur le terrain.

Rempart (Bulwark)

Saber Interactive Cette classe est actuellement l’une des plus puissantes dans Space Marine 2.

Le Rempart priorise les dégâts de mêlée par-dessus tout, utilisant ses boucliers, son habileté, et une épée puissante (ou un marteau) pour détruire tout ennemi qui croise son chemin. En tant que tel, la compétence est impérative, mais une fois que vous la maîtrisez, vous deviendrez mortel.

Rempart en PvE

Comme mentionné avec l’Assaut, la classe Rempart fonctionne mieux dans les hordes grâce à sa mêlée. Les boss peuvent poser quelques difficultés au début du jeu, mais dans l’ensemble, c’est une classe de niveau S à choisir en mode Opérations. Surtout si l’on considère la compétence.



Être capable de restaurer des boucliers pour vous-même et pour toute votre équipe est inégalé en PvE. En général, vous et quelques autres personnages de mêlée chargerez dans la bataille et serez rapidement submergés. Cependant, dès que vous activez votre compétence, toute cette pression disparaît et vous pouvez reprendre les parades, les esquives et les coups.



Bien sûr, être proche de l’ennemi peut sembler risqué, mais c’est à cela que sert l’énorme armure et la grande arme du Rempart. Tenez bon, activez votre compétence quand vous en avez vraiment besoin, maîtrisez vos combos, et vous serez invincible.

Rempart en PvP

La mêlée est un gros risque en PvP, non seulement vous courez vers la bataille, mais vous vous exposez également aux Tireurs d’élite, aux Tactiques, et à n’importe quel joueur avec une arme à distance. Cependant, ce risque n’empêche pas le Rempart d’être de niveau S dans la Guerre Éternelle.



Que vous activiez votre compétence sur vos alliés plus vulnérables et fonciez dans la bataille, ou que vous vous dirigiez vers un ennemi inattentif, activiez votre compétence et commenciez à frapper, vous en sortirez probablement victorieux. Contrairement à l’Assaut, le Rempart dispose d’un bouclier puissant pour bloquer tous les dégâts à distance. Combinez cela avec les dégâts de mêlée assez impressionnants que vous infligez, et vous aurez une force redoutable presque impossible à tuer.



Si vous cherchez une classe PvP qui réussira sur la duée et vous fera sentir surpuissant, alors le Rempart est votre meilleur choix.

Lourd (Heavy)

Saber Interactive

La classe Lourd dans Space Marine 2 est fantastique dans certaines situations, mais une terrible idée dans d’autres. En raison de son design situationnel, beaucoup finissent par l’abandonner au profit du Rempart ou même de la classe Tactique. Cependant, avec un peu de réglage, un Space Marine Lourd peut exceller, en particulier lorsque vous considérez sa compétence, le Halo de Fer.

Lourd en PvE

Les hordes, les boss, et les ennemis puissants sont les principaux problèmes en mode Opérations, et la classe Lourd peut gérer potentiellement deux de ces problèmes, à condition que l’ennemi puissant ne vienne pas avec une horde.



En fin de compte, l’absence d’une arme de mêlée handicape cette classe en PvE. Si une horde s’approche de vous, il n’y a pratiquement rien que vous puissiez faire pour l’arrêter. Certes, vous pourriez utiliser votre compétence Halo de Fer, mais cela ne fonctionne que contre les dégâts à distance, la rendant presque inutile lors des missions contre les Tyranides.



Bien sûr, la protection contre les dégâts à distance est excellente, surtout avec le Multi-Melta, et la classe Lourd dispose de quelques armes et avantages utiles, mais l’absence d’une mêlée en fait un choix terrible en PvE.

Lourd en PvP

Tandis que ce qui précède est vrai pour le mode Opérations, l’utilité de la classe en PvP est l’exact opposé. En fait, elle se situe confortablement en niveau S pour la même raison qu’elle est en niveau C pour le PvE.



Certes, les armes de mêlée sont certainement utiles, et pouvoir dévaster un ennemi à courte portée peut parfois être crucial, mais la classe Lourd est axée sur les combats à distance. Restez à distance, éliminez les ennemis de loin, et activez votre Halo de Fer pour protéger plusieurs joueurs, et vous aurez le personnage DPS/Soutien le plus agaçant, mais puissant du match.



Contrairement aux Opérations, les ennemis ne risquent pas de vous submerger en PvP, ce qui élimine les problèmes liés aux hordes. Tant que vous maîtrisez la situation et restez à distance, rien ne vous empêchera de réussir dans cette excellente classe de Space Marine 2.

Tireur d’élite (Sniper)

Saber Interactive Les Tireurs d’élite peuvent être mortels en PvP, mais sont inutiles en Opérations.

Les classes Tireur d’élite et Lourd fonctionnent de manière similaire, étant puissantes en PvP mais absolument déplorables en mode Opérations. Cela est dû en grande partie à l’absence de protection contre les hordes ou les vagues d’ennemis, même avec leur compétence.



Cependant, en vous concentrant sur un ou deux ennemis, cette classe devient un choix redoutable, offrant une expérience de jeu très gratifiante pour ceux qui maîtrisent la précision.

Tireur d’élite en PvE

Imaginez placer un Space Marine sans trop de puissance en mêlée, une grande arme à longue portée, et la capacité de devenir invisible au milieu d’une horde de 50 ennemis ou plus qui attaquent son armure. Cela ne va pas bien se terminer. C’est pourquoi la classe Tireur d’élite se situe confortablement en niveau C dans notre liste des classes pour les Opérations.



Les attaques à distance sont fantastiques, mais en réalité, vous ne rencontrerez pas beaucoup d’ennemis uniques et puissants en mode Opérations. Certes, quelques boss subiront la colère de votre Tireur d’élite, mais la plupart du temps, vous vous retrouverez à fuir ou à tomber dès qu’une horde s’approche.



Naturellement, la compétence d’invisibilité peut être utile pour réanimer des frères tombés au combat ou vous sortir d’une situation délicate, mais il n’y a aucune mission où un Tireur d’élite est plus utile que toute autre classe en mode Opérations.

Tireur d’élite en PvP

Le PvP est une toute autre histoire. Avec seulement six ennemis sur le champ de bataille et très peu de situations où vous êtes submergé, le Tireur d’élite peut vraiment s’épanouir. Après tout, votre arme principale est capable d’infliger des dégâts fantastiques, et votre secondaire permet un peu plus d’attaques à courte portée, si la situation se présente.



Que cette classe choisisse d’utiliser la furtivité pour se positionner dans un endroit clé pour éliminer l’ennemi ou de tirer à distance tout en activant sa compétence pour échapper à un Rempart ou un Assaut, vous finirez généralement en tête ou au moins hors de l’écran de réapparition.



De plus, le Tireur d’élite est particulièrement facile à maîtriser en PvP, à condition d’avoir une bonne visée. Évitez les combats rapprochés (c’est le meilleur moyen de se faire avoir), maintenez votre précision et gardez votre compétence pour le moment opportun.

Tactique (Tactical)

Saber Interactive Bien qu’elle soit populaire, cette classe n’est pas toujours le meilleur choix.

Chaque classe de Space Marine 2 a sa propre spécialisation, sauf la classe Tactique, qui se distingue par sa polyvalence et sa capacité à s’adapter à vos besoins en toute situation.



Cette classe de soutien orientée dégâts est parfaite pour la plupart des situations, capable de détecter les ennemis dissimulés, d’exposer leurs points faibles et de s’adapter à l’arme que vous choisissez. Certes, elle peut sembler généraliste, sans spécialité marquée, mais elle reste extrêmement utile en début de partie.

Tactique en PvE

Disposer d’une arme principale puissante associée à un bon secondaire réduit presque l’importance d’avoir une arme de mêlée performante. Certes, c’est utile, mais éliminer une horde avec votre Auto Bolt Rifle reste une excellente option qui jouera souvent en votre faveur.



Le principal atout de la classe Tactique en PvE est sa capacité à s’adapter à diverses situations. Si vous êtes submergé par une horde, vous disposez d’un fusil à cadence rapide et d’une arme secondaire pour vous défendre. Face à un boss, vous pouvez révéler ses points faibles et l’abattre avec votre fusil, soutenu par votre équipe. Et si de nombreux ennemis sont dissimulés, votre compétence permet de les repérer, offrant ainsi à votre équipe l’occasion d’infliger encore plus de dégâts.



Quel que soit l’ennemi que vous voulez affronter, le Tactique peut le faire. Certes, il n’est pas aussi fort que les classes spécialisées dans ce domaine, mais ce n’est pas toujours une mauvaise chose.

Tactique en PvP

Bien que la classe Tactique soit un atout indéniable en mode Opérations, elle est moins efficace en PvP. Le mouvement constant, le rythme rapide et son rôle généraliste font que vous serez souvent désavantagé face à la plupart des adversaires que vous croiserez.



Affronter un personnage de mêlée comme l’Assaut ou le Rempart mène souvent à une défaite, car vous manquez d’efficacité dans ce domaine. De plus, combattre un Lourd est particulièrement risqué en raison de la puissance dévastatrice de ses armes à distance.



Cependant, cela ne signifie pas que la classe Tactique est inutile en PvP. En fait, si vous êtes (jeu de mots absolument intentionnel) tactique, cette classe peut exceller. Tout ce que vous avez à faire est de comprendre que vous êtes probablement l’outsider et d’utiliser cela à votre avantage.



L’Assaut excelle en mêlée, mais est moins efficace à distance, donc restez à l’écart pour le neutraliser. Utilisez la protection d’un Rempart pour contourner ses défenses à distance, et éliminez un Lourd en vous abritant derrière une couverture. Enfin, activez votre compétence pour repérer les Tireurs d’élite cachés et les éliminer facilement.



Certes, ce n’est pas la classe la plus puissante, mais avec la bonne technique, vous pouvez livrer un combat assez impressionnant.

Avant-Garde (Vanguard)

Saber Interactive La compétence de l’Avant-Garde est certainement amusante, mais pas toujours utile.



L’Avant-Garde incarne le dernier modèle d’Adeptus Astartes, axé sur la furtivité, le combat rapproché et les compétences typiques d’un voleur. Cependant, contrairement à Warhammer ou aux voleurs de Dungeons & Dragons, l’Avant-Garde ne brille pas particulièrement par sa furtivité, que ce soit en PvE ou en PvP.

Avant-Garde en PvE

Les Avant-Gardes ont la capacité d’infliger des dégâts en PvE, ce qui leur vaut une place en tier B. Le Melta Rifle ou l’Instigator Bolt Carbine peuvent causer des ravages lorsque nécessaire, et votre arme secondaire reste toujours une excellente… option secondaire.



De plus, votre capacité à restaurer vos charges de capacité avec des exécutions est extrêmement utile dans les situations à haut risque, ou même lorsque vous devez abattre un boss.



Cependant, il est difficile de passer outre la faible protection de l’armure et l’utilisation du Grappling Hook. En effet, se propulser vers un ennemi avec un Diving Kick pour ensuite se retrouver en face de lui (s’il a survécu) n’est pas très judicieux, car vous risquez de vous faire abattre facilement en raison de vos deux emplacements d’armure limités.



Certes, cela peut être assez utile pour vous amener dans la bataille, et ces armes font des ravages, mais combiner la mêlée avec le combat à distance ressemble ici au pire des deux mondes.

Avant-Garde en PvP

Le même problème se pose en PvP, où vous risquez de vous propulser vers un ennemi pour finalement vous retrouver face à face avec un Rempart qui vous éliminera en mêlée, ou contre n’importe quelle autre classe bénéficiant de trois armures au lieu de deux, vous laissant désavantagé.



En fin de compte, la classe Avant-Garde est surtout utile dans la Guerre Éternelle pour achever les ennemis déjà affaiblis. Il est essentiel de s’assurer qu’ils ont peu de santé, sinon vous serez le premier à tomber. Comme mentionné précédemment, vos armes sont puissantes, mais si c’est ce que vous cherchez, l’Assaut sera un meilleur choix, ou la classe Tactique en dernier recours.

Voilà notre liste complète des meilleures classes de Space Marine 2. Avant de lancer votre prochaine mission PvE ou défi PvP, assurez-vous de consulter tous les détails dont vous avez besoin pour pour personnaliser votre Space Marine et comment débloquer le mode multijoueur.