Tier list des personnages de Deadlock : classement de tous les héros

Deadlock est le dernier MOBA de Valve, et comme on peut s’y attendre de ce genre de jeu, il propose une large gamme de personnages. Il n’est donc pas surprenant que certains d’entre eux soient meilleurs que d’autres.

Bien que Deadlock soit l’un des jeux les plus populaires sur Steam malgré un accès Alpha limité, il semble déjà se diriger vers un succès retentissant. Et bien que Valve mette constamment à jour le jeu et retravaille les compétences des héros à ce stade précoce du développement, nous en savons déjà suffisamment pour déterminer quels personnages se démarquent du reste du casting.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Tout comme pour DOTA 2 avant lui, la force des personnages de Deadlock est déterminée non seulement par leur puissance individuelle, mais aussi par la facilité avec laquelle ils peuvent être contrés. Chaque personnage peut être puissant dans la bonne situation, mais certains sont plus faciles à contrer que d’autres.

Voici donc notre tier list complète de Deadlock pour vous aider à déterminer quel personnage jouer si vous avez accès à l’Alpha. Si vous débutez, nous avons tout ce qu’il vous faut.

L’article continue après la publicité

Tier list des personnages dans Deadlock

Tier Personnage S-Tier Pocket, Lady Geist, Dynamo, Ivy, Warden A-Tier Yamato, Seven, Infernus, Mo & Krill, Grey Talon, Abrams, Shiv B-Tier Bebop, Viscous, Haze, Vindicta, Wraith, Paradox, Lash, Kelvin C-Tier McGinnis

Explication des tiers

Voici un descriptif de chaque tier de notre classement :

S : Les meilleurs, bons dans presque tous les scénarios avec des chemins de build diversifiés et difficiles à contrer.

: Les meilleurs, bons dans presque tous les scénarios avec des chemins de build diversifiés et difficiles à contrer. A : Forts avec le bon build, bien qu’ils puissent être contrés par certains objets ou stratégies.

: Forts avec le bon build, bien qu’ils puissent être contrés par certains objets ou stratégies. B : Facilement contrés par des objets ou ayant une utilité limitée à des situations spécifiques.

: Facilement contrés par des objets ou ayant une utilité limitée à des situations spécifiques. C : Peut être décent dans certains scénarios, mais il y a de meilleures options.

Explication des personnages de Deadlock

Chaque héros dans Deadlock possède quatre compétences, marquées de 1 à 4, la quatrième étant leur ultime. Chaque compétence a 3 améliorations disponibles qui peuvent être débloquées en obtenant un certain nombre de points de compétence (1 pour le Niveau 1, 2 pour le Niveau 2, 5 pour le Niveau 3).

L’article continue après la publicité

Que vous soyez simplement curieux de voir ce que chaque personnage fait sans avoir encore accès à l’Alpha, ou que vous ne soyez pas familier avec ce que fait un personnage, nous vous proposons un classement afin de découvrir chaque héros et son potentiel dans le jeu.

En rapport: Les joueurs de The Finals réclament des sanctions pour les cheaters en Ranked

L’article continue après la publicité

Personnages de Tier S

Pocket

Valve

Pocket est sans doute le personnage de type Assassin/DPS de courte portée le plus agaçant à affronter. Le tuer est une véritable épreuve. Entre sa compétence 2 qui le téléporte hors de danger et sa compétence 3 qui lui offre quelques secondes d’immunité, il est très difficile de neutraliser Pocket. Et même si son Sort de ralentissement l’immobilise, il dispose d’autres options.

L’article continue après la publicité

Acheter un réducteurnettoyeur de malus en début de partie contre un adversaire avec un Sort de ralentissement ou un CC lourd facilitera grandement la vie de Pocket. Et même s’il finit par être enraciné et neutralisé, son tir principal et son ultime sont si puissants qu’il aura toujours un impact durable dans les combats d’équipe.

L’article continue après la publicité

Entre le DoT (dégâts sur la durée) de son ultime qui dure une éternité et ce qui est sans doute le meilleur fusil à pompe du jeu, Pocket est un véritable fléau qui apporte des dégâts et de l’utilité en abondance.

L’article continue après la publicité

Lady Geist

Valve

Avec Lady Geist, qui possède deux builds puissants, l’un axé sur les dégâts d’arme et l’autre sur les dégâts spirituels, il n’est pas surprenant qu’elle soit un choix de rang S. Si vous êtes un tireur d’élite et que vous pensez pouvoir réussir des tirs à la tête, elle est parfaite. Si vous ne pouvez pas viser et que vous préférez lancer des bombes avec une hitbox énorme, Geist est faite pour vous.

L’article continue après la publicité

La capacité de son ultime à échanger sa barre de vie avec un ennemi offre un potentiel de retournement incroyable, ce qui fait d’elle une force de la nature, aussi bien en voie solo qu’en combat d’équipe. Et pour ceux qui savent l’utiliser, Lady Geist peut facilement trouver des moyens de porter l’équipe.

L’article continue après la publicité

Dynamo

Valve

Si vous recherchez un personnage de soutien capable de renverser complètement une partie, Dynamo est le choix qu’il vous faut. Il n’a pas la meilleure arme principale ni la sortie de dégâts la plus élevée, mais son utilité rend toute équipe meilleure.

L’article continue après la publicité

Entre son énergie et le bonus de dégâts de sa compétence 1, les frames d’immunité sur sa compétence 2 qui peuvent contrer les ultimes à fort impact avec le bon timing, sa compétence 3 qui est l’une des meilleures guérisons de Deadlock, et son ultime qui immobilise des équipes entières pendant plusieurs secondes, Dynamo a un impact énorme sur la partie, quel que soit son niveau de richesse.

L’article continue après la publicité

Ivy

Valve

Ivy est une autre option de soutien, bien qu’elle soit un peu plus orientée vers l’offensive que Dynamo. Elle est entièrement conçue pour dominer la voie, grâce à son arme principale ayant une cadence de tir rapide, une vitesse de projectile élevée, et un rechargement rapide. Combiné à la capacité de déni de zone de sa compétence 1, farmer contre Ivy est un cauchemar.

L’article continue après la publicité

De plus, son bonus de cadence de tir et de guérison pour elle-même et ses alliés avec sa compétence 2 la rend précieuse en combats d’équipe. Sa compétence 3 la rend quasiment impossible à tuer, et son ultime est un excellent outil d’évasion au pire, et un moyen de transporter un allié puissant à travers la carte ou de sécuriser un objectif facilement au mieux.

L’article continue après la publicité

Warden

Valve

Warden est l’une des plus grosses brutes de Deadlock. Il est difficile à affronter en 1v1, possède une forte montée en puissance pour les dégâts spirituels et d’arme, un potentiel 1v1 très élevé, et un ultime avec assez de dégâts pour porter une équipe entière. S’il parvient à canaliser son ultime, Warden peut déchirer toute une équipe à lui seul.

L’article continue après la publicité

De plus, il existe des moyens de compenser ses faiblesses si vous êtes expérimenté avec le personnage. Sa compétence 1 peut sembler difficile à viser, mais elle a plus de portée que l’on pourrait penser une fois que vous maîtrisez son arc. Sa compétence 3 est relativement facile à éviter, mais un Sort de Ralentissement peut résoudre ce problème.

L’article continue après la publicité

Personnages de tier A

Yamato

Valve

Yamato est sans aucun doute l’un des personnages les plus uniques du roster de Deadlock. Elle repose beaucoup sur ses compétences, avec une portée généralement limitée, mais elle a un énorme potentiel de carry si elle est jouée correctement. Apprendre à utiliser correctement son tir principal et à survivre à la phase de voie représente la moitié de la bataille avec elle.

L’article continue après la publicité

Cependant, si vous parvenez à sortir de la voie avec un bon farm et à choisir vos cibles, Yamato devient inarrêtable. Son ultime, qui la rend immunisée au CC et même à la mort, rend la sabreuse extrêmement difficile à neutraliser.

L’article continue après la publicité

Seven

Valve

Seven est l’un des casters les plus faciles et les plus directs de Deadlock, avec des compétences très difficiles à manquer. Son ultime, lorsqu’il est complètement amélioré et qu’il a suffisamment farmé, permet à Seven de devenir une force inarrêtable qui s’empare de vastes portions de la carte pour lui-même.

L’article continue après la publicité

Cela dit, Seven n’est pas très utile lorsqu’il est en retard et est assez facile à plonger et à neutraliser dans les premières étapes du jeu. Il n’atteint pas tout à fait le rang S.

Infernus

Valve

Si vous recherchez un personnage fiable, constant et facile à jouer avec un potentiel de carry, Infernus est votre meilleur choix. Son DPS mixte immense lorsqu’un ennemi est enflammé par sa compétence 3 déchiquette même les cibles les plus résistantes.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Infernus dispose de beaucoup de dégâts en combats d’équipe tant que vous êtes prêt à vous rapprocher, mais se rapprocher suffisamment pour que son ultime et sa compétence 2 soient efficaces est risqué. De plus, son ultime, bien qu’étant l’un des plus puissants du jeu sur le papier, peut être facilement contré en pratique en raison de son long temps de charge.

Mo & Krill

Valve

Mo & Krill n’étaient généralement pas considérés comme un personnage de haut niveau pendant la majeure partie de l’Alpha de Deadlock. Cependant, la clé de Mo & Krill réside dans la maximisation de leur compétence 2. Une fois que vous sortez de la phase de voie et obtenez quelques objets, ce duo peut se promener, ganker les voies, et clear les camps plus rapidement que presque tous les autres personnages de Deadlock.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Grey Talon

Valve

Si vous recherchez le meilleur sniper de Deadlock, Grey Talon est celui qu’il vous faut. Il a une portée immense, un DPS oppressant qui dépasse la plupart des autres personnages de sa catégorie, et des pièges incroyablement difficiles à gérer. Faire face à Talon en voie est un cauchemar si vous n’avez pas de régénération.

Malgré le même défaut que les autres DPS fragiles, à savoir un manque évident de moyens de défense personnelle, ses dégâts très élevés et son push extrêmement efficace compensent ces faiblesses, ce qui lui permet de rester dans le rang A.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Abrams

Valve

En matière de survivabilité, Abrams est le personnage le plus tanky que vous puissiez choisir. Bien qu’il manque de portée, il compense par des dégâts au corps à corps, une quantité importante de contrôle de foule, et un ultime qui est un outil d’engagement extrêmement puissant.

Il a du mal contre les personnages qui peuvent le zoner et le maintenir à distance, mais une fois qu’il est à proximité, il inflige énormément de dégâts. Cependant, des parades bien synchronisées peuvent étourdir Abrams et le rendre vulnérable à une rafale de dégâts, et la construction d’objets anti-soin réduira considérablement sa survie.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Shiv

Valve

Shiv est l’un des rares personnages ajoutés après le lancement de l’Alpha, et il a été introduit dans un état redoutable. Ses couteaux de saignement sont incroyablement précis, plus rapides que la plupart des balles, et il combine une grande mobilité, une puissante attaque principale, une mitigation des dégâts, et des mécaniques d’exécution. Shiv incarne tout ce que l’on peut rechercher chez un assassin.

L’article continue après la publicité

Si ce personnage prend de l’avance, il devient extrêmement difficile à arrêter, surtout en fin de partie où sa compétence 3 le maintient en vie bien au-delà du point où la plupart des autres personnages auraient déjà succombé. Cependant, si Shiv est en retard, il apporte peu à l’équipe. Ce personnage a besoin de prendre de l’élan pour être vraiment efficace.

L’article continue après la publicité

Personnages de Tier B

Bebop

Valve

Bebop est conçu pour rendre la phase de voie infernale. Son atout majeur réside dans sa capacité à attirer les ennemis sous la tour et à les éliminer rapidement en début de partie, ce qui permet de créer un effet boule de neige et de rendre la vie plus facile à son partenaire de lane.

L’article continue après la publicité

Le personnage est entièrement construit autour de cette traction et de son ultime, ce qui rend son style de jeu un peu unidimensionnel dans la plupart des cas. Si Bebop ne gagne pas un avantage pour lui et son partenaire de voie, vos chances de victoire sont considérablement réduites.

L’article continue après la publicité

Viscous

Valve

Parmi tous les héros du roster de Deadlock, Viscous est sans doute le plus difficile à maîtriser. Cependant, il dispose de l’un des meilleurs ultimes du jeu, ce qui en fait facilement le personnage le plus tanky.

L’article continue après la publicité

Haze

Valve

Haze est l’un des rares personnages de Deadlock spécialement conçus pour le roaming, avec une pression de lane généralement faible. Elle excelle lorsqu’elle peut se déplacer librement sur la carte et semer le chaos dans d’autres voies.

De plus, elle a besoin d’un effet boule de neige pour être efficace, surtout compte tenu du fait que son seul dégât de zone fiable en combat d’équipe est sur son ultime. En dehors du sommeil ciblé de sa compétence 1, elle n’offre aucune utilité.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Vindicta

Valve

Vindicta serait en rang C s’il n’y avait pas une chose : son ultime. Son kit de base est correct, mais Vindicta est très facile à tuer et se fait anéantir par Sort de Ralentissement.

Wraith

Valve

En tant que personnage de départ, Wraith est excellent. Elle est assez sûre, dispose d’un tir principal qui facilite la sécurisation des âmes en voie, de bons dégâts de burst avec sa compétence 1, d’une téléportation, et d’un ultime qui condamne sa cible si elle ne dispose pas d’objets pour le contrer.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Paradox

Valve

En termes de survie, Paradox est l’un des meilleurs personnages DPS. Son kit de compétences est orienté sur le contrôle et la survie, mais ses dégâts bruts sont bien inférieurs à ceux des autres personnages à longue portée comme Grey Talon et Vindicta.

Lash

Valve

Lash est un aimant à “one trick”. Il dispose d’un style de jeu unique avec la haute mobilité de sa compétence 2, une énorme explosion de dégâts avec sa compétence 1, et un ultime qui peut changer la donne s’il parvient à attraper les bonnes cibles et à les ramener à son équipe.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Kelvin

Valve

Kelvin est l’un des rares personnages de soutien de Deadlock, avec un accent sur le CC et le zoning des ennemis. Son ultime peut soit gagner la partie pour votre équipe, soit vous faire perdre le match.

Personnages de Tier C

McGinnis

Valve

Pour un personnage qui est, en surface, construit autour du placement de tourelles et du jeu autour de celles-ci, les tourelles de McGinnis ne sont pas si géniales. Cela rend sa compétence 1 et la guérison stationnaire de sa compétence 2 un peu redondantes à moins qu’elle n’ait suffisamment de temps pour placer plusieurs tourelles, et son ultime est un peu maladroit à utiliser.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cela laisse McGinnis avec un mur et une arme à feu, qui, il faut l’admettre, peuvent être assez efficaces. Votre meilleure stratégie avec elle est soit de maximiser les dégâts de l’arme et la mobilité pour pourchasser les ennemis, soit d’investir pleinement dans l’amélioration des dégâts des tourelles.

Bien qu’elle ait des utilisations spécifiques, McGinnis est sans conteste le personnage le moins utile de Deadlock en termes d’efficacité globale. Elle n’est pas mauvaise en soi, mais elle n’est vraiment efficace que dans certaines situations et souffre de nombreuses faiblesses.

L’article continue après la publicité