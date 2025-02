Tides of Annihilation : trailer, plateformes et plus

Révélé lors du State of Play 2025, Tides of Annihilation est un jeu d’action ambitieux qui plonge les joueurs dans un Londres post-apocalyptique teinté de fantasy et de science-fiction.

Développé par Eclipse Glow Games, ce nouveau jeu promet une expérience intense mêlant combats dynamiques et inspirations Soulslike.

Voici tout ce que nous savons sur Tides of Annihilation, de son univers mystérieux à ses mécaniques de gameplay.

Pour l’instant, aucune date de sortie officielle n’a été annoncée.

Le jeu étant encore en développement, il faudra attendre de nouvelles annonces pour connaître la fenêtre de lancement. Une sortie en 2026 semble probable, mais cela reste à confirmer.

Eclipse Glow Games

Plateformes

Eclipse Glow Games a confirmé que Tides of Annihilation sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.

Aucune version PlayStation 4, Xbox One ou Nintendo Switch n’a été mentionnée, ce qui laisse penser que le jeu exploitera pleinement la puissance des consoles next-gen.

Trailer

Sony a dévoilé le premier trailer de Tides of Annihilation lors du State of Play de 2025.

Cette bande-annonce a offert un premier aperçu du gameplay, mettant en avant un Londres en ruines, dévasté par une catastrophe surnaturelle, des combats intenses, avec des mécaniques rappelant Stellar Blade, Nier: Automata et Bayonetta.

On y voit également une guerrière dotée de pouvoirs spéciaux, prête à affronter des hordes d’ennemis.

Si le trailer reste encore mystérieux sur l’histoire, il a confirmé une direction artistique saisissante et une atmosphère pesante.

Histoire et univers

L’histoire de Tides of Annihilation s’inspire de la légende arthurienne, mais dans un cadre dystopique et futuriste.

Les joueurs incarnent Gwendolyn, une guerrière survivante d’une purge massive orchestrée par une force inconnue. Son objectif est de retrouver sa famille et de reconstruire un monde brisé, tout en affrontant des ennemis redoutables venus d’une autre dimension.

Elle est accompagnée par deux chevaliers spectraux qui l’aident dans sa quête. Ce concept pourrait ouvrir la porte à des mécaniques de coopération ou de PvP, bien que cela n’ait pas encore été confirmé par les développeurs.

Bien que Tides of Annihilation semble s’inspirer des jeux Soulslike, il intègre aussi des éléments plus proches des jeux d’action classiques, comme des combos spectaculaires et des attaques spéciales impressionnantes.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les jeux révélés lors du State of Play 2025, dirigez-vous vers nos guides sur le DLC Overture de Lies of P, Hell is Us, Saros et Borderlands 4.