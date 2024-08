The First Descendant offre de l’EXP gratuit et plus encore pour une durée limitée

Pour célébrer la première mise à jour majeure, les joueurs de The First Descendant recevront des objets en jeu gratuits tels que des bonus d’EXP et bien plus encore pour une durée limitée.

La première mise à jour importante de The First Descendant a introduit Valby Ultime, un nouveau Légataire nommé Luna, ainsi que plusieurs autres changements et ajouts au jeu. On notera notamment la nouvelle arme ultime, le pistolet Pacificateur.

Bien que la mise à jour gratuite inclue une multitude de nouveaux contenus, comme indiqué dans le patch note, Nexon a aussi décidé d’offrir des récompenses gratuites aux utilisateurs pour une durée limitée.

Dans un post sur le compte officiel Twitter/X, Nexon a révélé que tous les joueurs recevront gratuitement un bonus d’Or de +30 %, un bonus d’Éclats de Kuiper de +30 %, un Bonus d’EXP de Légataire de +30 % et un bonus d’EXP d’aptitude aux Armes de +30 %.

Nexon Games Luna est la dernière Légataire ajoutée au jeu.

Ces récompenses seront envoyées à partir du 2 août, 09h, et jusqu’à 8h59 du 3 août (heure de Paris). Les joueurs pourront réclamer ces récompenses dans leur Boîte de Réception en jeu avant le 9 août à 8h59 (heure de Paris).

Chacune des récompenses a une période d’activation de trois jours, ce qui signifie qu’une fois activées, elles resteront en vigueur pendant cette durée.

Les joueurs ont apprécié cette initiative de Nexon et se sont exprimés sur les réseaux sociaux pour partager leurs pensées. Un joueur a déclaré : « Double victoire pour avoir rendu Luna et Valby Ultme si faciles à obtenir ! 14ᵉ Légataire débloqué et le 15ᵉ en cours ».

Un autre a écrit : « Vous êtes trop bons avec nous. Sérieusement, merci pour les bonus supplémentaires ! » Un troisième a ajouté : « C’est parfait, car je viens juste de débloquer mon 9ᵉ et 10ᵉ légataire (Gley & Enzo). De plus, je suis toujours en train de faire progresser Sharen et Lepic Ultime ! »

Nexon a également annoncé qu’un correctif serait publié prochainement pour résoudre certains des bugs et améliorer la mise à jour 1.0.5 de The First Descendant. Cependant, aucune information détaillée sur ce patch n’est encore disponible. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant.