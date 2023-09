The Division 3 : Développeur et tout ce que nous savons

Ubisoft a discrètement confirmé que The Division 3 est actuellement en développement. Découvrez donc tout ce que nous savons sur ce troisième opus.

De nos jours dans l’industrie du jeu vidéo, la plupart des grandes annonces sont faites via des bandes-annonces spectaculaires présentées lors d’événements et de cérémonies. Cependant, il arrive que les développeurs confirment discrètement leurs projets par des moyens plus subtils.

C’est exactement ce qu’a fait Ubisoft avec The Division 3, en révélant que le jeu était en cours de développement.

Faisons alors le point sur tout ce que nous savons sur The Division 3, y compris les plateformes sur lesquelles il pourrait sortir, les fenêtres de lancement potentielles et plus encore.

Y a-t-il une date de sortie pour The Division 3 ?

Pour le moment, aucune date de sortie n’est annoncée pour The Division 3. De plus, il n’est pas vraiment clair de savoir quand des informations plus précises concernant une fenêtre de sortie ou une date seront dévoilées.

Sur quelles plateformes sera-t-il disponible ?

Au moment de la rédaction de cet article, les plateformes pour The Division 3 n’ont pas encore été annoncées. Cependant, il est assez simple de supposer que le jeu sortira sur des plateformes similaires à celles de The Division 2, telles que la PS5, la Xbox Series X|S et le PC.

Il est également possible que The Division 3 puisse sortir sur la Nintendo Switch ou la Switch 2, en fonction de sa fenêtre de sortie. Bien sûr, cela reste également à confirmer.

Les détails sur The Division 3

Les détails concernant The Division 3 sont encore rares, bien que le communiqué de presse d’Ubisoft ait donné un peu d’aperçu sur son développement préliminaire. Nous savons que Massive Entertainment, l’équipe derrière le jeu original et The Division 2, est de retour pour diriger le développement du troisième opus.

Le communiqué de presse a également confirmé que Gerighty et Massive Entertainment continuent de constituer l’équipe derrière The Division 3, ce qui signifie que le projet en est probablement aux tout premiers stades de son développement.

