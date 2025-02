Test d’Avowed : un RPG efficace, sans révolutionner le genre

Après six ans d’attente, Obsidian revient au RPG en plongeant dans les Terres Vivantes et tout leur chaos pour une aventure aussi prenante qu’inégale. Avowed n’est peut-être pas révolutionnaire, mais il laisse assurément une empreinte marquante.

Souvent décrit comme le Skyrim d’Obsidian, Avowed est un RPG fantasy sur lequel reposent de grandes attentes, notamment celles des adeptes de l’univers déjà riche de Pillars of Eternity. Cependant, bien qu’il pioche avec brio dans les mécaniques de plusieurs RPG populaires, il n’est pas Skyrim. Et c’est tant mieux.

Informations

Prix : 69,99€ à 79,99€ selon la plateforme

Développeur : Obsidian Entertainment

Date de sortie : 18 février 2025 (13 février en accès anticipé)

Plateformes : PC, Xbox Series X et Series S

Testé sur PC

Des choix à chaque tournant

Avowed vous plonge dans le monde d’Eora, plus précisément dans les Terres Vivantes, avec une mission unique : découvrir la source de la terrible malédiction qui s’abat sur la région et l’éradiquer, sauvant ainsi la population d’une peste qui ravage à la fois les animaux et les Kith (humanoïdes).

Ceux qui connaissent l’univers de Pillars of Eternity savent que ce monde ne se limite pas à Avowed. Ainsi, ce vaste lore est fidèlement retranscrit et même étendu via l’expérience de notre avatar, un Émissaire élu divin de l’Empire aedyran.

À de nombreuses reprises, vous devrez prendre des décisions qui façonneront votre Émissaire. Est-il impitoyable ? Rebelle ? Koyal jusqu’au bout ? Ou simplement désireux de trouver sa place dans un monde où les marques sur son visage l’exposent en permanence ? C’est vous qui décidez.

Avowed se distingue sur ce point, avec un nombre démentiel de choix parfois anodin mais parfois cruciaux, qui façonnent l’histoire et le monde autour de vous. Au fil du jeu, on sculpte décision après décision le caractère de notre Émissaire, le rendant attachant malgré le fait qu’on n’entende jamais sa voix.

Ce sont les décisions qui affectent l’histoire qui pèsent le plus. Avowed est impitoyable, vous forçant à statuer sur le destin d’une civilisation entière sans jamais être certain de faire le bon choix. On se sent vite dépassé par l’ampleur des dilemmes politiques.

Obsidian maîtrise parfaitement l’art du dilemme moral et le prouve à chaque instant. Allez vous libérer ce prisonnier en espérant son aide, ou bien le laisser mourir de faim ? Soutenez-vous un psychopathe ou un autre ? Chaque choix définit l’histoire que vous vivrez.

Une histoire plaisante mais prévisible

Obsidian Entertainment

Quel que soit votre parcours, l’intrigue globale d’Avowed suit trois actes assez évidents. Chacun propose une série de quêtes et de retournements de situation.

Avowed partage de nombreuses similitudes avec Baldur’s Gate 3 et Dragon Age: Veilguard, et son scénario en est l’un des exemples les plus frappants. Sans rien dévoiler, les tropes narratifs sont très familiers, ce qui atténue parfois l’impact des révélations.

On identifie rapidement les antagonistes malgré leurs différentes approches, ce qui diminue l’effet de surprise. Néanmoins, cela n’enlève rien à la force des personnages. Obsidian a réussi à créer des antagonistes crédibles et complexes, plongeant l’Émissaire dans des dilemmes moraux jusqu’à la toute fin.

L’exploration avec un grand E

Avowed brille par ses environnements et son level design, qui est incontestablement l’un des points forts les plus remarquables du jeu. Le joueur est constamment invité à fouiner, à oublier quelques instants son marqueur de quête pour s’engouffre dans une caverne ou autre zone cachée qui contiendra toujours une petite récompense.

Puisque les armes, équipements et consommables sont cruciaux une progression confortable, il est difficile de résister à l’appel des nombreux petits secrets disséminés un peu partout dans les Terres Vivantes. On prend plaisir à explorer, et encore plus à être récompensé de notre curiposité.

Des compagnons plus utiles qu’agréables

Obsidian Entertainment

Les dilemmes moraux qui pullulent dans Avowed sont d’autant plus difficiles à gérer que vos compagnons sont parmi les plus opiniâtres qu’on ait vus. Peu importe votre choix, l’un d’eux vous en tiendra rigueur dès votre retour au camp.

Il existe quatre compagnons recrutables, chacun avec ses spécialités et ses avis bien tranchés. Malheureusement, il semble qu’on ne passe pas assez de temps avec eux, leurs quêtes personnelles étant souvent noyées sous des montagnes de dialogues et de discussions qui, à moins d’être pleinement investi, peuvent vite devenir rébarbatives.

L’absence de romance ne serait pas un problème si le jeu permettait aux compagnons de développer des liens affectifs forts avec le personnage du joueur. Or, ce n’est pas tout à fait le cas ici.

Ils sont cependant excellents en combat, avec un système rappelant celui de Dragon Age. Chaque compagnon a ses propres compétences que vous pouvez déclencher au moment propice. Ils sont également utiles lors de l’exploration, vous donnant accès à toujours plus de lieux cachés et autres points d’intérêt.

Une immersion freinée par la technique

Si Avowed fait bien des efforts pour nous faire voyager dans son vaste et riche univers, il faut bien admettre que le trajet n’est pas sans petites déceptions. En effet, la magie de l’immersion peine parfois à prendre tant le jeu semble daté dans l’interaction avec ses nombreux PNJ.

Les visages manquent de détails et affichent des expressions pas toujours convaincantes, et il en va de même pour certains doublages. Ces défauts sont d’autant plus gênants qu’on a déjà eu le temps de s’habituer à une nouvelle ère de RPG AAA particulièrement soignés en la matière, à l’instar de Baldur’s Gate 3 ou plus récemment Kingdom Come: Deliverance 2.

Un combat dynamique et efficace

Obsidian Entertainment

Là où Avowed brille, c’est dans son système de combat. Il ne devient jamais lassant ou répétitif. Grâce aux nombreuses capacités puissantes acquises en progressant et aux dons octroyés par votre divinité, il existe toujours une multitude de façons d’aborder la bagarre.

L’ajout d’armes uniques et d’enchantements renforce cette expérience, vous poussant à adopter un style de combat spécifique et à le perfectionner jusqu’aux affrontements finaux. Les compagnons jouent un rôle clé, chacun ayant des compétences de combat pour pousser encore plus loin l’optimisation.

De plus, les combats ont une difficulté finement dosée. Si des mécaniques comme la furtivité permettent de faciliter les choses, le gameplay reste exigeant, avec notamment un système d’esquive et de parade très interactif.

Note Dexerto : 3/5 – Bon

Points positifs

Combat exigeant et gratifiant

Exploration passionnante

Choix impactants

Univers vaste et riche en récits

Points négatifs

Scénario prévisible

Mécanique de camp frustrante

Compagnons manquant d’émotion

Doublages et animations des visages datés

Avowed ne révolutionne pas le RPG, mais ce n’est pas nécessairement un défaut. Il pioche ses mécaniques et influences dans de nombreuses œuvres, proposant un tout cohérent et bien poli, mais dont peine à ressortir une identité forte.

Il échoue sous certains aspects, particulièrement en ce qui concerne l’immersion via l’interaction avec ses PNJ, qui manquent cruellement de vie. Mais il se rattrape avec brio, avec un système de combat prenant et un exploration passionnante.

Bien qu’on y contrôle un avatar muet, Avowed nous place devant tellement de choix importants qu’on finit par vraiment créer une identité à notre Émissaire. Et si le scénario est cousu de fil blanc, on se laisse volontiers happer dans l’anticipation du prochain dilemme déchirant qui nous sera présenté.

En fin de compte, Avowed est une expérience dont on retient bien volontiers les qualités plutôt que les défauts, qui saura convaincre sans peine les explorateurs avides d’univers fantasy.

