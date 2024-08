Le teaser de Borderlands 4 révèle un nouveau style artistique et une fenêtre de sortie

Borderlands 4 a été annoncé, juste après la sortie de l’adaptation cinématographique de la franchise, avec une fenêtre de sortie prévue pour 2025.

Cela fait presque cinq ans que Borderlands 3 est sorti, et bien qu’il ait bénéficié de nombreuses mises à jour de contenu depuis sa sortie, la série avait grand besoin d’un nouvel opus.

Avec la plupart des fans désireux d’oublier l’adaptation cinématographique et de passer à autre chose, Borderlands 4 a beaucoup à prouver, tant au niveau de l’histoire que de la présentation. Bien que la bande-annonce initiale ne révèle pas grand-chose en termes de gameplay, elle donne tout de même aux fans quelques détails intéressants.

Tout d’abord, nous avons une fenêtre de sortie : 2025. Le trailer de Borderlands 4 ne précise pas à quel moment de l’année 2025 le jeu sera lancé, ce qui laisse une large marge de manœuvre. Cependant, la révélation montre également qu’il y aura un certain changement par rapport aux autres opus de la série en ce qui concerne le style artistique.

Bien que le jeu conserve son look en cel-shading emblématique, les lignes sont beaucoup plus fines et plus épurées qu’auparavant. Les environnements semblent également plus “réalistes”, avec une attention particulière aux détails qui diffère des précédents opus.

Il est possible que ce style plus réaliste soit uniquement présent dans cette bande-annonce, et que le jeu final ressemble davantage aux épisodes précédents de la série. Mais pour l’instant, Borderlands 4 semble marquer un tournant dans la franchise.

En ce qui concerne l’histoire, la bande-annonce montre une planète avec la même lueur violette d’Eridium déchirant le ciel, ce qui semble indiquer qu’elle traverse une autre dimension. Étant donné que Borderlands 3 a vu les Chasseurs de l’Arche voyager à travers la galaxie, l’exploration de dimensions pourrait bien être la prochaine étape logique pour surpasser les précédentes aventures.

2K Games

Mis à part cela, peu de détails sont connus à ce stade. On peut toutefois supposer que le jeu conservera les éléments de base de Borderlands, avec un système de loot et d’armes apparemment infini.

Cependant, avec un film qui a laissé les fans de la série déçus et une histoire dans Borderlands 3 qui n’a pas totalement répondu aux attentes, Borderlands 4 devra proposer quelque chose de vraiment spécial pour reconnecter les fans. Les attentes sont élevées, et il faudra un effort considérable pour que ce nouvel opus se démarque et satisfasse la communauté des joueurs.

