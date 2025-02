Quelle est la taille de la carte de Kingdom Come: Deliverance 2 ?

Kingdom Come: Deliverance s’est fait connaître pour son réalisme et sa précision historique non seulement dans son gameplay et son scénario, mais aussi dans la conception de sa carte. Le premier opus proposait une reconstitution fidèle d’une région de la Bohême du XVe siècle, et Kingdom Come: Deliverance 2 poursuit sur cette même voie.

Mais cette fois-ci, il ne s’agit pas seulement de campagnes médiévales et de petits villages. La suite du RPG recrée la ville de Kuttenberg (Kutná Hora dans la République Tchèque actuelle), l’une des plus grandes cités de la Bohême des années 1400.

L’article continue après la publicité

Mais à quel point la carte de KCD2 est-elle grande ? Voici tout ce que nous savons sur sa taille et les différentes zones qu’elle comprend.

L’article continue après la publicité

La taille de la carte dans Kingdom Come: Deliverance 2

La carte de Kingdom Come: Deliverance 2 est environ deux fois plus grande que celle du premier jeu. Cependant, au lieu d’une seule grande carte, le monde est divisé en deux zones distinctes.

La carte du premier opus, qui comprenait des villes comme Rattay et Sasau, s’étendait sur 16 km². Pour vous donner une idée, c’est à peu près la même taille que Velen et Novigrad dans The Witcher 3, mais l’ensemble de la zone était entièrement explorable sans eau ni zones hors limites.

L’article continue après la publicité

Dans KCD2, les deux zones principales sont la ville de Kuttenberg et la campagne autour du château de Trosky.

L’article continue après la publicité

Le jeu commence lorsque vous vous dirigez vers le château de Trosky et que vous vous retrouvez coincé dans les terres agricoles environnantes. Vous visiterez Kuttenberg plus tard dans l’histoire.

Même si Trosky est la plus petite des deux régions, Kuttenberg est si vaste que la surface combinée des deux zones est estimée à près du double de celle du premier jeu.

En rapport: Les meilleurs paramètres graphiques pour Kingdom Come Deliverance 2 sur PC

L’article continue après la publicité

Il est important de noter que vous ne pourrez pas revisiter la carte originale du premier opus. Votre exploration se limitera donc à Kuttenberg et à la campagne de Trosky.

Région de Trosky





La région de Trosky est ancrée en pleine campagne, avec le château de Trosky, des villages voisins dotés de leurs propres fortifications et châteaux et des forêts denses, des lacs et des terres agricoles.

L’article continue après la publicité

Le jeu propose une multitude de quêtes secondaires qui vous feront parcourir chaque recoin de cette carte. Assurez-vous de terminer la quête de Miri Fajta pour obtenir la hache en argent unique avant de poursuivre votre aventure.

L’article continue après la publicité

Région de Kuttenberg









La région de Kuttenberg est la grande sœur de Trosky, avec encore plus de villes, de châteaux et de quêtes secondaires.

La ville est tellement vaste qu’il est impossible de voir toute la zone en une seule capture d’écran. Nous avons donc dû la diviser en quatre parties.

Bien entendu, la carte comprend la ville de Kuttenberg elle-même, et elle est immense. Pour vous donner un ordre d’idée : Rattay, qui était la plus grande zone du premier jeu, pourrait rentrer plusieurs fois dans Kuttenberg.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité





Les développeurs ont même déclaré que la ville est “environ dix fois plus grande” que Rattay. Et pourtant, cette ville gigantesque ne représente qu’une petite partie de la carte globale.

Ce n’est pas une surprise que Kingdom Come: Deliverance 2 propose un monde aussi vaste, d’autant plus que son scénario est encore plus long que celui de Baldur’s Gate 3.